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張建宗讚揚消防及救護員

2019-08-05 列印
■政務司司長張建宗六月曾到訪沙田消防局，為前線同事打氣及了解消防和救護工作。
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　　上周五向傳媒承認鼻腔患小囊腫須接受治療的政務司司長張建宗，昨日在網誌撰文，高度讚揚消防和救護人員。

　　張建宗指，政府吸取過往「天鴿」和「山竹」襲港的經驗，五月完成應對超強颱風相關安排的檢討工作、演習和測試，各紀律部隊已加強訓練，其中消防和救護是重要一員。

　　他透露，六月曾到訪沙田消防局，為前線同事打氣及了解消防和救護工作。

　　他續指，為應付社會長遠發展，需要持續招聘新人，一八年消防處聘請了六百二十七名消防及救護人員，今年消防處預計招聘八百一十九人。

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