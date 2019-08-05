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四南亞漢被追斬　一人手掌幾近甩

2019-08-05 列印
　　灣仔昨光天化日下發生斬人案，遭三名蒙面兇徒持刀伏擊，其中一名事主走避不及，身中多刀受傷，當中一手掌更幾被斬甩，血流如注，警員到場兇徒已逃去，正調查血案原因。

　　昨晨九時許，四名南亞裔男子途經駱克道四十一號對開時，突有三名戴口罩的本地兇徒撲出，當中有人持刀，事主心知不妙逃走，惟其中兩人被追及斬傷，當中一名三十九歲男子頭、背、手及腳中刀受傷，手掌更幾被斬甩，昏迷血泊中。

　　另一名二十八歲男子手指被斬，兇徒傷人後逃去，兩事主其後獲分送瑪麗醫院及律敦治醫院治理。現場遺下大攤血跡及口罩，另有一包冰。

　　警方正翻查附近閉路電視片段，追緝兇徒及調查犯案動機，初步不排除涉及黑幫恩怨。

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