中大錄取七DSE狀元

除了其中一位考獲六科5**的考生入讀建築學外，其餘十一人將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。全港於文憑試考獲五科5**成績或以上的考生中，逾半獲中大取錄。而考獲一科5**成績或以上的考生中，近四成獲中大取錄，比例為全港院校中最高。
以最佳五科成績中位數計算，全港收生最高分的十個課程中，四個為中大課程，分別為醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、醫學、和計量金融學及風險管理科學。而醫學（環球醫學領袖培訓專修）更自推出以來連續六年成為全港收生成績中位數最高分的學科。
反修例示威在地區蔓延，昨日的港島西集會演變成「游擊戰」，大批示威者在集會途中走出德輔道西行車線，警方為防中聯辦再受襲，在皇后大道西先發制人，發射催淚彈驅散，示威者轉戰銅鑼灣，先在怡和街集結，到昨晚一度...
2019-08-05
鴻海創辦人郭台銘昨日（四日）會見前立法院長王金平，早前又與台北市長柯文哲通電話。 郭台銘幕僚表示，郭台銘、王金平及柯文哲三人合作能讓台灣更好，但不一定要牽扯到選舉。國民黨總統參選人韓國瑜早前則表示，若然郭柯王三人合作，選戰後果令人很擔心。 韓國瑜前日（三日）在桃園舉行造勢大會，動向備受關注的郭台銘昨日上午也會見王金平。此外，郭台銘辦公室前日晚上也證實，郭台銘與台北市長柯文哲短暫通過電話。 郭台銘與王金平會面，又與柯文哲通話，有分析認為三人在籌組聯盟參選。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨日回應表示，三人都是有影響力的人，如果合作能讓台灣更好，相信民眾也會樂觀其成，但若然合...
2019-08-05
拍賣行Ivan Street說，瓷碗的賣家並不知道這是中國的珍品，早前因為搬家，才把它從存放多年的客廳抽屜內拿下來，並請拍賣行估值。拍賣行認為是中國瓷器精品，原先估值二萬至三萬英鎊（十八萬九千三百至二十八萬四千港元）。到拍賣時，底價為五萬英鎊（四十七萬三千港元），但反應熱烈，多名買家爭相透過電話出價競投，結果以二十萬英鎊成交，買家是一名中國人。
2019-08-05
西區堅尼地城寶雅山入伙約八年，優勢是鄰近港鐵堅尼地城站及位處中西區名校網。今次帶大家參觀該廈一個特色單位，面積逾1400方呎，裝潢獨特，五房兩套間隔，並擁有180度的無敵大海景，是該廈僅有的相連戶放盤...
2019-08-03
港股上周累跌逾千點，本周開始迎來業績高峰期，滙控（005）及恒生（011）率先於今日公佈半年成績表，重磅藍籌股業績將左右大市走勢。有分析指出，早前港股下跌反映部份負面因素，本周恒指或暫時於26600至...
2019-08-05
曼聯及多蒙特上周六分途取勝迎接新球季，各自年輕鋒將拉舒福特及查頓辛祖齊搶韁。前者於國際冠軍盃中立場鬥AC米蘭攻入今夏第三球，領軍法定時間打和2:2，互射十二碼險勝5:4；辛祖更在德國超級盃貢獻一球一助攻，率領蜜蜂軍團主場2:0擊敗拜仁慕尼黑封王。 今仗是曼聯今夏最後一場熱身賽，拉舒福特甫開賽十四分鐘由左路殺入中路後妙射遠柱開紀錄。雖然AC米蘭有中場蘇素及後衞連達路夫擺烏龍反超前，但紅魔由中場連格扳平2:2，互射十二碼贏5:4。連同今仗，拉舒福特今夏熱身賽獨取三球，成為陣中首席射手，率隊法定時間內五勝一和。 由於盧卡古勢於今夏離隊，廿一歲的拉舒福特可望成紅魔當家射手...
2019-08-05
為迎合電競熱潮，Lenovo帶來了全新LEGION系列，除了15.6吋打機筆電Y7000 SE，還有大玩透明設計的桌面電腦，這批電競生力軍全部配備第9代Core處理器及GeForce RTX系列顯示卡...
2019-08-05
羅家英及Mirror成員呂爵安(Edan)，昨日出席ViuTV節目記者會。談到家英哥在節目中打少女Pat Pat，他表示為節目效果才被逼落手，又笑言夫妻相處兩大絕招是少見面、少傾偈，冷落阿姐也不過是過...
2019-08-05
無論贊成罷工，還是反對罷工，今天沒有一個香港人不被「全港總罷工」影響。只是罷工之後，香港未來還可以怎樣走下去？ 一天罷工對香港有多大影響？不少商家認為八月有三十一天，少了一日營業額，只變成三十天而已；況且一年有五個月沒有三十一號，所以心理損失較實質損失大。對很多港人來說，「全港總罷工」的意義可以很強；若果政府仍不耐心聆聽年輕人和支持「反修例」的民眾聲音，香港將變得更混亂外，營商環境亦會愈差，為風雨飄搖的中國政經環境添上煩憂。相信愛國人士，也不希望香港之亂會引發中港台更大的失衡狀態。 反對派中，雖然支持「勇武」和「革命」的人可能佔少數，卻不能抹殺他們熱愛香港和追求公義之心。當...
2019-08-05
香港賽馬深入社會各階層，不少騎練都會在社交媒體上跟馬迷溝通，提供最新的個人資訊，其中莫雷拉和田泰安已成立粉絲專頁，前者由莫雷拉聘專人管理，後者則由田泰安親手處理，兩專頁的人數甚眾。與此同時，一個已成立了幾年的韋達資訊網頁，乘韋達開倉正全力吸收會員，令近一個月來會員人數急升，目前會員人數已超過一千二百人。不過韋達昨日回應有關查詢時表示，該資訊專頁對他本人全無關係，有興趣者必須留意。 馬場浮世繪
2019-08-05