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中大錄取七DSE狀元

2019-08-05 列印
　　大學聯招今放榜。中大昨天透露，該校今年共取錄二千八百四十六名聯招生，逾九成九為為Band A考生，整體收生成績理想。中大亦錄取七位考獲七科5**的考生，以及五位考獲六科5**的考生。

　　除了其中一位考獲六科5**的考生入讀建築學外，其餘十一人將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。全港於文憑試考獲五科5**成績或以上的考生中，逾半獲中大取錄。而考獲一科5**成績或以上的考生中，近四成獲中大取錄，比例為全港院校中最高。

　　以最佳五科成績中位數計算，全港收生最高分的十個課程中，四個為中大課程，分別為醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、醫學、和計量金融學及風險管理科學。而醫學（環球醫學領袖培訓專修）更自推出以來連續六年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

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