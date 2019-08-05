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政府基本工程開支 預計增至逾千億元

2019-08-05 列印
　　發展局局長黃偉綸在網誌表示，未來工程量繁重充滿挑戰，政府在基本工程的年度開支預計會增至超過一千億元，整體建造業每年的工程量亦會增至超過三千億元，包括興建公私營房屋、推展醫院發展及重建計劃、發展及擴建新市鎮和新發展區等。

　　他說，除繁重的工程量，政府亦面對建造成本高昂及建造業勞動力高齡化的挑戰，因此需制訂和推動相關策略，以提升建造業的承載能力，包括推動工程監督系統數碼化、提升工務工程監管水平和效率等。

設精英學院培訓工程人才

　　發展局早前成立主要項目精英學院，為高級公職人員提供高水平項目領導發展課程，從而提升工務工程項目的整體表現，希望透過計劃，培訓香港未來工程項目的領導人才。

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