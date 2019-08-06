﻿示威蔓延 廣泛堵路 市民械鬥 火攻警署 多區激戰

「三罷行動」演變成全港多區警民衝突。特首林鄭月娥昨早十時回應大罷工之後，局勢迅速惡化，廣泛地區出現堵路的示威者，有司機與示威者爭執，疑被拉下車襲擊及以膠索綁住。有示威者圍攻多間警署，葵涌和黃大仙警署被投汽油彈。多區發生警民衝突，警方在黃大仙發放逾百枚催淚彈驅散。示威者深夜往灣仔警察總部擲雜物及投燃燒彈，多間警署外今晨仍有示威者聚集。另外，北角及荃灣均有市民械鬥。



多區示威者昨早堵路阻礙市民上班，包括天水圍警署對開、黃大仙龍翔道、荃灣楊屋道、金鐘政府總部對開夏愨道、尖沙咀警署對開彌敦道、大埔太和路、沙田源禾路，紅磡海底隧道九龍出入口、屯門公路、北角等多區道路被堵塞。黃大仙警署、深水埗警署、北角警署、沙田警署、尖沙咀警署、荃灣警署及位於荃灣的新界南警察總部等被示威者圍攻。昨午，金鐘政府總部對開夏愨道，數百名示威者阻路聚集，警方發放多枚催淚彈驅散。



多區堵路衝突，黃大仙龍翔道對出最為激烈，昨午三時至晚上九時仍未結束。示威者堵塞黃大仙廣場對開龍翔道東西行線，在路中放水馬、鐵欄及雜物，大批防暴警員兩度驅散，與示威者衝突，有示威者向警員擲傘、頭盔及水樽等雜物，防暴警員多次施放催淚彈，煙霧瀰漫，示威者後退再聚集。一名示威者被警員制服，亦有一名高級督察嘴部受傷流血。



至傍晚，黃大仙警署外的示威者與防暴警員衝突，他們向警署旁的紀律部隊宿舍投擲磚塊。一度退回警署的防暴警員突然衝出，發放多枚催淚彈，以及發射疑似橡膠子彈，示威者一邊撤退一邊擲磚頭和雜物。



晚上八時，疑有示威者向黃大仙警署掟汽油彈，大批防暴警察到場增援，多次施放催淚彈，但至晚上約十時，驅散行動仍進行中。晚上，北角警署亦被示威者包圍，有人投擲汽油彈入警署，有警車起火，警方施放催淚彈驅散。 昨晚七時許，有示威者更在沙田警署外縱火，並在起火物件噴射助燃劑。



荃灣疑有示威者捱斬



此外，大批黑衣示威者在北角英皇道康威商場對開與約二十名手持棍的白衣人毆鬥，雙方馬路上激戰約五分鐘，白衣人最後逃入附近一個團體的會址。



約晚上十一時，荃灣沙咀道眾安街交界發生打鬥，疑有人持利器出沒，有黑衣人懷疑被斬傷。



有駕駛人士不滿示威者堵路，雙方爭執。元朗西鐵站對開青山公路一段路面，一名私家車司機疑欲衝過路障，被示威者截停，疑被拉下車襲擊，手腳被索帶綁實。他數分鐘後獲釋，上車高速撞開路障，有示威者走避不及被撞倒。



堵路者與司機爭執



屯門裁判法院對開屯門鄉事會路，亦有私家車司機與示威者爭執被截停，疑拖下車襲擊。據悉，司機當時拿着疑似鐵枝。另外，沙田鄉事會路有的士司機衝越路障，幾乎撞倒示威者及途人。



天水圍警署對開大批市民下午集結，事緣昨晨一名少女被警員抬走時長裙掀起走光，防暴警察拘捕多人，數百名示威者隔着馬路與警方對峙，警方施放催淚彈驅散。



此外，尖沙咀天星碼頭對出的國旗又被示威者除下，再被丟入海中。