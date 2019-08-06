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航空業響應罷工 77班航班取消

2019-08-06 列印
■大量航班延誤及取消，登機服務暫停。
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　　昨日有網民發起全港罷工、罷市、罷課，大批航空業人士響應，機場運作及旅客行程受阻。署理民航處副處長伍子安昨午表示，昨早航空交通大致正常，民航處與機管局及業界商討後，由昨日中午十二時起進行航班編配工作。截至昨午二時，機場已處理四百六十五班航班升降，七十七班航班需要取消。

  伍子安又指，民航處昨日確實有部份崗位職員請病假，惟數量沒有如報道所指的佔三分一職員，已根據公務員事務局規例去處理。

　　受罷工影響的航班中，主要來自國泰及國泰港龍航空。國泰昨日凌晨一時許表示，獲機管局通知，機場在周一採取空中交通流量控制措施，大量航班因而受到延誤及取消。國泰已暫停市區預辦理登機服務，亦未簽發待機機票，並建議乘客延後非必要行程。

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