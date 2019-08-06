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美股中段挫688點

2019-08-06 列印
　　新華社報道，中國相關企業暫停採購新的美國農產品，美國股市隨即急挫，杜指中段報二五七九六點，跌六百八十八點；納指則報七七四七點，跌二百五十七點。

  滙控美國預託證券價格見五十九點六八港元，跌一點三二港元；騰訊則見三百三十一點八九港元，跌八點七一港元。紐約期金報每盎司一千四百七十五點七美元，升十八點二美元；紐約期油則報每桶五十五點三八美元，跌零點二八美元。
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