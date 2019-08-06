「玉石俱焚將港推上不歸路」 特首：搞革命挑戰國家主權

特首林鄭月娥（圖）指反修例示威已變質，部份極端份子提出要「搞革命」和「光復香港」，挑戰國家主權及「一國兩制」，正摧毀香港的穩定繁榮。她形容這種玉石俱焚的做法，「會將香港推上一條不歸路。」



沒見傳媒近半個月的林鄭，昨早在大罷工癱瘓交通後，帶領一批問責官員見傳媒，指過去一、兩周看到暴力和破壞行為不斷升級，由任意阻塞地鐵車門，至癱瘓主要幹道，拆毀很多交通燈，圍堵和攻擊各區警署，肆意破壞公物等；一小撮極端暴力人士甚至擲磚、縱火、擲汽油彈、製造炸彈、藏有大量攻擊性武器，都是非常嚴重罪行。



她形容部份極端份子已經令這件事變質：「有人污損國徽，甚至把升起的國旗拆下來丟落海，揚言要「搞革命」，要「光復香港」。該類行為挑戰國家主權，危害「一國兩制」的違法行為，會摧毀香港的穩定繁榮。



林鄭希望大家想一想，是否要押上七百多萬人的穩定生活和香港的未來作賭注。現時經濟和民生已經出了問題，市民的生計、飯碗都會受影響，社會變得不安全、不穩定，「這一種有人形容為玉石俱焚的做法，會將香港推上一條不歸路。」她強調，對政府不滿並不等於要縱容暴力，暴力只會令問題更糾纏不清、難以解決，令香港社會陷入十分焦慮和危險的境地。



林鄭稱已認真地回應了市民的五大訴求，除了不再啟動修例工作，亦啟動了現有獨立機制，由監警會審視警隊從六月到七月二日在各大型公眾活動的處理方法。



她指，待監警會主席梁定邦回港，會跟進一系列市民關心的議題，包括元朗七月二十一日事件。被記者問到會否下台?林鄭稱，她有責任聯同主要官員繼續緊守崗位，希望盡快能夠恢復社會秩序。











