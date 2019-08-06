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中大民調︰林鄭評分32.9上任來最低

2019-08-06 列印
　　中大香港亞太研究所公佈上月特區政府民望意見調查結果，特首林鄭月娥最新評分為三十二點九分，較六月下跌四點六分，創其上任以來分數新低，其中逾四分之一受訪者給予零分。

  三位司長方面，政務司司長張建宗的評分為三十五點四分，跌一點六分；財政司司長陳茂波評分是三十二點三分，跌二點一分；而律政司司長鄭若驊就只有二十四點一分，跌二點七分繼續「墊底」。

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