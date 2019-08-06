身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰昨天向傳媒證實，收到明日到深圳出席相關會議通知，惟未有收到會議議程。但他相信中央官員希望藉以了解本港社會最新形勢，以及呼籲人大及政協支持港澳辦早前記者會提及的內容。 而國務院新聞辦今日將就香港問題舉行媒體吹風會，邀請香港媒體採訪，惟由於場地限制，將以聯合採訪形式進行，並抽籤安排部份媒體採訪。
局勢急變，各界有不同回應。民主黨立法會議員涂謹申表示，林鄭將小部份示威者的激進行為及政治口號，說成是所有示威者的想法，是強行「屈」香港人想「搞革命」，他擔心林鄭這種言論會誤導中央，使中央以更高壓手段對付港人。
蔡子強：林鄭威嚇言論或火上加油
時事評論員蔡子強指林鄭的言論未有回應市民的五大訴求，更帶有威嚇意思，相信會對局勢火上加油。他認為此番言論提及「革命」及「打工仔飯碗」等字眼，目的為拉攏中間派別。
民建聯則認同林鄭月娥，指示威情況已變質，有示威者提「光復香港」、「時代革命」等政治訴求，以及毀損國旗國徽等行為，都嚴重挑戰一國兩制及國家主權。民建聯希望示威者及受示威影響的市民能夠克制冷靜，令社會恢復正常運作，以便面對經濟下行的挑戰。不過，民建聯議員蔣麗芸對林鄭月娥沒有提及解決方案感到失望。