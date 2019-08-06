一名年約五十歲陳姓男子與兒子路經該處時，男子接受傳媒訪問時稱因走避不及，被防暴警用警棍打傷頭部流血，一度暈倒被警察包圍。陳先生表明自己只是在現場散步，感到無辜，被擊中後一度感到暈眩，並暈倒在地上，他說警方並無將他拘捕，其後由救護車送院治理。
將軍澳男子投訴遭扑頭 警方：將不偏不倚調查
一名年約五十歲陳姓男子與兒子路經該處時，男子接受傳媒訪問時稱因走避不及，被防暴警用警棍打傷頭部流血，一度暈倒被警察包圍。陳先生表明自己只是在現場散步，感到無辜，被擊中後一度感到暈眩，並暈倒在地上，他說警方並無將他拘捕，其後由救護車送院治理。
示威蔓延 廣泛堵路 市民械鬥 火攻警署 多區激戰
「三罷行動」演變成全港多區警民衝突。特首林鄭月娥昨早十時回應大罷工之後，局勢迅速惡化，廣泛地區出現堵路的示威者，有司機與示威者爭執，疑被拉下車襲擊及以膠索綁住。有示威者圍攻多間警署，葵涌和黃大仙警署被...
2019-08-06
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特朗普不理顧問反對加中國關稅
美國《華爾街日報》報道，美國總統特朗普認為倘若中美貿易戰持續，美方將佔上風，並不顧顧問團隊反對，堅持九月起，對從中國輸入的其餘三千億美元貨品加徵一成關稅。 報道表示，財長勞欽及貿易代表萊特希澤上七月赴上海與中方舉行貿易談判，回國之後與特朗普於白宮橢圓形辦公室開會，兩人向特朗普坦承，談判未能帶回他想要的成果。 報道又指，特朗普曾推測，中方可能在等待民主黨在來屆美國總統大選勝出，之後再與美方談判。他同時認為，倘中美貿易的爭端持續，美方將佔上風。
2019-08-06
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24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
美國在一天內發生兩宗槍擊屠殺案後，總統特朗普作出回應，強調「仇恨在美國沒有立足之地」，又指行兇者「有精神病」，但正角逐民主黨總統候選人提名的參選人紛紛挺身而出，齊聲抨擊特朗普經常發表種族主義言論，助長暴力風氣。 檢察官埃斯帕薩（Jaime Esparza）在記者會上表示，克魯修斯將面臨蓄意謀殺的指控，意味他罪成將面臨死刑。當局已公佈克魯修斯的照片，並將事件列為本土恐怖主義。 特朗普在新澤西州高爾夫球度假村享受完周末，準備乘飛機返回華盛頓時，在機場停機坪對記者說：「仇恨在我們的國家沒有立足之地，我們要處理。如果你們看看那些案件，也有精神病的問題。真的有些人患上非常、非常嚴重的...
2019-08-06
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
- 特朗普指無阻無核化談判 北韓三度發射導彈
- 日將南韓踢出貿易白名單
- 金正恩視察導彈試射
- 美餐廳推草蜢薄餅
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市況氣氛轉淡 大埔豪宅錄零星低市價成交
近期，大埔二手豪宅交投市況冷卻，但不乏優質戶買賣，並錄得零星低市價成交。其中，位於紅林路的滌濤山有原業主肯減價，以2530萬沽出複式單位，低市價約一成。聚豪天下新近有洋房以3368萬成交，呎價逾1.3...
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華停購美農產品 特朗普斥操縱匯價 中美又開打 杜指曾瀉近千點
人民幣跌破七算，美國總統特朗普在社交媒體撰文，批評中國操縱匯價屬於重大違規。另外據彭博報道，中國要求國企停止向美國購買農產品。市場擔心中美貿易戰進一步惡化，杜指曾跌961點，報25523點。納指跌勢更...
2019-08-06
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遠征歐戰頹兵 阿積士開「P」
阿積士中場杜辛泰迪治上月與球會續約六年，可見球隊對其重視，這位塞爾維亞球星上場荷甲首輪力證價值，建功助球隊搶回一分。該隊有此子鞠躬盡瘁，今晚歐聯第三圈外圍賽首回合勢可擊敗歐戰主場戰績欠佳的PAOK，客勝無問題。 三十歲的杜辛泰迪治上月與阿積士續約至二六年，原來新約當中的首三年是球員合約，之後三年將以教練身份加入教練團，可見這位塞爾維亞球星深得球會歡心。 杜辛泰迪治亦不負所託，上場荷甲開鑼戰攻入一球，助球隊作客2:2逼和維迪斯，不過他未有自滿︰「雖然我取得入球，但我更希望球隊可以取得勝仗。」 忠臣領軍攞頭彩 今晚歐聯外遠征希臘正好是前者報答球隊的好機會，原因是PAOK...
2019-08-06
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關島露天燒烤派對
西太平洋上的美麗島嶼關島（Guam），除以陽光海灘馳名，還有許多熱鬧節慶，好像早前便有一年一度的盛大露天燒烤派對，只見整條杜夢灣名店街都聚滿燒烤達人，街上炊煙四起，肉香瀰漫，教人大飽口福！ 滋味紛陳香...
2019-08-06
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入行5年 港產韓星發大財 王嘉爾 親認買4000萬樓贈父母
25歲的港產韓國人氣男團GOT7成員王嘉爾（Jackson），入行5年一向人氣超勁，最近更憑個人實力，成為雲集過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館的新成員， Jackson當然覺得好榮幸，仲話完成...
2019-08-06
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社論——「不合作」 不要殃及無辜
昨天反修例示威擴散至全港大範圍區份，其中以朝早上班繁忙時間針對港鐵列車行駛的不合作運動，惹起最多市民的不滿，甚至引發多宗衝突。示威者必須明白，任何抗爭活動，都不應挾持無辜市民以達至目的。 反修例示威愈演愈激，昨早的大罷工雖未獲廣泛響應，同時上演的「不合作運動」卻令港鐵幾乎全線癱瘓；此外，港九新界八、九個地區幾乎都有堵路和警民衝突，多區交通陷於停頓。 對市民來說，只要離開衝突地點，可以不受波及，但昨早大批示威者阻礙港鐵多條路線列車開行，市民就避無可避，許多焦急上班的打工仔怒氣沖天，因為他們遲到或被公司扣薪，甚至被炒，非常無辜。昨天亦有孕婦不適，更有大批外出處理事務的人，平白浪...
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輝灑自如——日本賽馬後來居上
日本的賽馬發展比起傳統賽馬國家來說，歷史絕不算悠久，亦因為二次世界大戰的關係，真正興起是要到上世紀五十年代才開始。上星期曾在北海道參觀的日高輕種馬育成訓練中心，便是由一九五四年起開始興建，至現時的規模已是全日本數一數二的大。 個人相當佩服日本人有一種要麼不做，要做便要做到最好的態度，依筆者個人經驗，全球的幾大賽馬陣營，固然必然是以愛爾蘭古摩亞和杜拜的高多芬為首，可是日本吉田家族名下的社台集團，在發展速度上肯定是最首屈一指的，它們沒有向海外發展之心，卻不停由海外吸取經驗，去令到本已獨霸一方的國內勢力，變得更加雄厚，看來終有一天可以衝向世界。 發展賽馬，絕非單單講求資源充足與否...
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