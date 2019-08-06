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將軍澳男子投訴遭扑頭 警方：將不偏不倚調查

2019-08-06 列印
■男子稱路過將軍澳泳池附近緩跑徑時，遭警方打傷頭部流血。
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　　前晚將軍澳遊行後，防暴警察到寶順路清理路障，被市民指罵，警員衝落將軍澳游泳池附近的緩跑徑，一名男子稱路過時被防暴警用警棍打傷頭部流血，一度暈倒在地上。警方昨日在記者會指，將不偏不倚調查，並指該名男子已作出投訴，投訴警察課會跟進事件。

　　一名年約五十歲陳姓男子與兒子路經該處時，男子接受傳媒訪問時稱因走避不及，被防暴警用警棍打傷頭部流血，一度暈倒被警察包圍。陳先生表明自己只是在現場散步，感到無辜，被擊中後一度感到暈眩，並暈倒在地上，他說警方並無將他拘捕，其後由救護車送院治理。



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