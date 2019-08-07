﻿8‧5大衝突 警放800催淚彈 多區留「傷痕」 148人被捕

周一「三罷」運動發展成港九新界多區的示威，大批示威者堵塞主要道路，肆意毀壞交通燈，當街縱火，圍攻十五間警署和相關設施，四處破壞。警方前天一共施發八百發催淚彈，為回歸以來最多紀錄，拘捕一百四十八人，也創兩個多月以來的單日新高。



大批示威者前日兵分多路，前往天水圍警署對開、黃大仙龍翔道、荃灣楊屋道、金鐘政府總部對開夏愨道、尖沙咀警署對開彌敦道、大埔太和路、沙田源禾路，紅磡海底隧道九龍出入口、屯門公路、北角等多區進行破壞，在路中放水馬、鐵欄及雜物，堵塞主要道路。



示威者圍攻黃大仙警署、深水埗警署、北角警署、沙田警署、尖沙咀警署、荃灣警署及位於荃灣的警察新界南總區總部等，塗鴉外牆，擲石打破大量窗戶，又在門外縱火，燃燒雜物。



警方指出，前天共有一百一十七組交通燈被破壞，批評示威者違法堵塞多條主要道路，極度擾民。警方又批評，激烈的示威者騎劫公眾遊行，變成極端暴力行為，反問是否要容忍有關無法無天的暴行，示威者過去兩個多月已推翻社會秩序，法治蕩然無存。



消防撲熄21縱火



消防處副消防總長（質素保證及管理）鄭瑞安稱，示威者投擲汽油彈及燃燒彈，到處縱火，縱火規模愈來愈大，焚燒的雜物愈來愈多，消防周一在各區一共處理二十一宗縱火事件。示威者前日在紀律部隊宿舍樓下縱火，鄭瑞安指出，紀律部隊宿舍與其他民居一樣，當中有老弱婦孺居民，縱火可以造成嚴重後果，斥責示威者極不負責任。



警方表示，本周一一共使用約八百發催淚彈、二十發海綿彈及一百四十發橡膠子彈，全日拘捕一百四十八人，包括九十五男、五十三女，涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器等，被捕者當中，最年輕的僅十三歲。警方暫時落案控告四人，當中兩人涉嫌刑事毀壞，破壞交通燈。前日行動中，七名警員受傷，有人被鋼珠射爆嘴唇，亦有人被磚頭及硬物擊中受傷。



最年輕被捕者僅13歲



另外，有網民組成「民間記者會」，發言人批評政府及警方的言論不盡不實，惡意扭曲市民的抗爭行為，又認為警方及政府每日召開記者會是模糊問題焦點，重申要求政府回應民間五個訴求。