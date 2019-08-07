﻿黃大仙紀律部隊宿舍多戶破窗

示威者周一包圍及毀壞十五間警署及設施，其中黃大仙警署及毗鄰的紀律部隊宿舍遭受破壞，大閘被撬爛，部份住戶的窗戶玻璃遭硬物擲毀，又遭受汽油彈襲擊，宿舍內一名嬰兒疑吸入催淚煙不適送院，幸治療後無大礙。



示威者前日包圍警署，目無法紀，在警署外大肆破壞，在外牆寫上辱警字句，又向投擲石塊及雜物。有示威者更在警署外縱火，以及投擲汽油彈。



黃大仙警署及紀律部隊宿舍的衝突最為嚴重，大批示威者掘起警署對出行人路的磚頭，擲向警署及宿舍，多個宿舍單位窗門破毀爛，宿舍出入口閘門亦被撬毀。防暴警察發放多枚催淚彈，並與示威者爆發激戰，其間宿舍內一名嬰兒不適，幸送院後無大礙。



另外灣仔的警察總部警政大樓被示威者擲硬物，多塊玻璃損毀，其中一塊破損的玻璃面積兩米半乘一米。