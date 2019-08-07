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﻿示威者長沙灣道與警對峙

2019-08-07 列印
■警員在內街拘捕數名人士。
■示威者今晨集結長沙灣道，與在場防暴警察對峙。
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　　浸大學生會會長方仲賢昨晚深水埗街頭被五名休班探員截查，被搜出十枝雷射筆，警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕方，他不適送院。方被捕後，逾千名市民包圍深水埗警署抗議，有人更走出馬路，欽州街東西行車線受阻。

　　逾千人包圍深水埗警署聲援被捕方仲賢，佔用欽州街東西行車線，警方昨晚十一時二十分發射催淚彈，驅散警署外集結的人群，防暴警察推進，拘捕部份逃往內街的示威者。

　　四散的示威者今晨一時又再集結，防暴警察佈防長沙灣道欽洲街交界，警民在十字路口對峙，其間示威者不斷叫罵。

　　約十分鐘後，防暴警察指示威者射彈珠，一度出示紅旗警告「停止衝擊」，示威者繼續在馬路上指罵警員。

沙田區議員被捕

　　今晨一時五十分，防暴警察進行驅散，沙田區議員黃學禮被被拘捕，涉嫌襲警。行動持續至今晨二時仍未結束。

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