﻿港澳辦斥激進違法暴力升級﻿﻿ 籲「止暴制亂」免陷危險深淵﻿

前天罷工、罷市和罷課及不合作運動，演變成全港多區大混亂。國務院港澳事務辦發言人楊光指出，香港激進示威活動性質十分嚴重、影響十分惡劣，正將香港拖向危險深淵，呼籲市民「止暴制亂，恢復秩序」。他又建議香港的家長，「要像慈愛的阿媽一樣，把自己充滿莫名憤怒的孩子領回家。」



港澳辦昨天在北京就香港局勢舉行第二次記者會，發言人楊光指近兩個月來在香港發生的示威遊行活動，演化為極端暴力，且手段不斷翻新，烈度不斷升級，破壞性不斷加劇。



楊光說，香港局勢惡化到這個地步，暴力激進份子肆無忌憚發動違法活動，挑戰「一國兩制」底線，與西方政客的煽風點火分不開。他指自二月《逃犯條例》修訂工作啟動，一些台灣和西方政客公然發表不負責任言論。



他舉例，英國外相侯俊偉聲明要求香港就六一二事件調查，以及美國副總統和國務卿接見《蘋果日報》老闆黎智英等等，都是為示威者打氣撐腰，但強調有關圖謀不可能得逞。



對於有示威者喊「光復香港」，楊光反問：「想光復甚麼？把香港光復到哪裏去？」他認為，衝擊目的是挑戰「一國兩制」的根本，解決當前亂局的方法是「止暴制亂，恢復秩序」。他指有人鼓動激進份子大搞所謂「不合作運動」，實施「極限施壓」，企圖逼使全體香港市民捲入政治紛爭，激化社會矛盾。至於「三罷」，則是想毀掉香港，惟行動不得人心，完全失敗。



他重申中央對特首林鄭月娥的支持是堅定不移、毫不動搖，反對派逼林鄭辭職的企圖，註定不能得逞。



指港青缺乏國民教育



另一發言人徐露穎則指，香港青年人缺乏國民教育，學校未有教授，「老師鼓動、學生上街，家長沒制止」。楊光建議，市民要像慈愛的母親一樣，「把他們充滿莫名憤怒的孩子領回家，也要向阻止港鐵車門關上的破壞份子怒吼。」



