佩洛西撐示威者 批特區政府懦弱

反修例風波未平，引起國際社會高度關注。美國眾議院議長佩洛西發聲明，批評香港特區政府懦弱，拒絕尊重法治以及實踐一國兩制，與香港市民的非凡勇氣形成鮮明的對比，她表明支持香港示威者，爭取自由和民主。她又呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥，以及人群控制裝備。



佩洛西說，「自由、正義和民主的夢想，永遠不會因不公和恐嚇而消失」，並再次表明支持香港示威者，指香港人應享有已承諾的真正自治、《基本法》和國際協議所保障的全部權利，重申國會中的民主共和兩黨議員，會與香港人團結一致，爭取港人實現充滿希望，自由和民主的未來。



佩洛西又說，會續推國會討論香港人權和民主法案，努力維護香港的民主自由和法治，呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥，以及人群控制裝備。不過，美國國務院發言人回應華府會否向特區政府停售武器時表示，不會評論聯邦法下個別商業銷售活動。



