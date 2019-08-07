美股中段升135點
8‧5大衝突 警放800催淚彈 多區留「傷痕」 148人被捕
周一「三罷」運動發展成港九新界多區的示威，大批示威者堵塞主要道路，肆意毀壞交通燈，當街縱火，圍攻十五間警署和相關設施，四處破壞。警方前天一共施發八百發催淚彈，為回歸以來最多紀錄，拘捕一百四十八人，也創...
2019-08-07
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美擬亞太地區部署導彈 中國外交部：不會坐視不理
美國上周退出與蘇聯簽署的《中程導彈協議》，美國新任國防部長埃斯珀表示，考慮未來數月內在亞太地區部署陸基中程導彈。對此，外交部軍控司司長傅聰昨日（六日）表示，中國對此不會坐視不理。 埃斯珀早前表示，考慮數月內在亞太地區部署陸基中程導彈，有消息指地點有可能是澳洲的達爾文市。但澳洲官員周一（五日）澄清，沒有收到美方類似的要求，並強調不會在澳洲部署導彈。美國國務院總理蓬佩奧則表示，得不到盟友同意，不會強行部署導彈。 外交部昨日在北京召開媒體吹風會，傅聰會上表示，中方對美方舉動不會坐視不理，且會採取措施反制。但他沒有透露具體的反制措施，只表示一切都有可能。 傅聰指責，美國退出協議是研...
2019-08-07
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北韓疑又射短程導彈 聯國文件指偷竊加密貨幣搞武器
北韓周二（六日）凌晨再向東海方向發射兩枚飛行物體，是不足兩周內第四度發射，初步相信，與對上三次一樣，發射的是短程導彈。有分析指其目的是展示軍備實力，回應對周一（五日）的美韓聯合軍演。此外聯合國一份機密報告指出，北韓透過「大規模及愈來愈先進」的網絡攻擊，從銀行及加密貨幣交易市場內盜竊金錢，竊取金額多達二十億美元（一百五十六億港元），用以資助發展大殺傷力武器。 韓聯社報道，南韓軍方探測到北韓在西部的黃海南道，向東部海域發射兩枚疑似是近程彈道導彈的飛行器。兩枚物體的飛行高度達到三十七公里，飛行了大約四百五十公里，最高飛行速度為六點九馬赫。南韓和美國情報部門初步研判這次發射的物體，...
2019-08-07
- 逾三千多年歷史 埃及首度修復圖坦卡門金棺
- 行乞須持牌 瑞典推新制度
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
- 特朗普指無阻無核化談判 北韓三度發射導彈
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臥房同享海景 貝沙灣大地色系悠閒雅廳
薄扶林豪宅屋苑貝沙灣，臨海而建，大部份單位都可享有海景。就如是次為大家精選的3房套放盤，實用面積1293方呎，廳內裝潢別致，廳堂整體用上大地色系佈置，與露台外的海景互相呼應，至於部分房間則外望樹景。 ...
2019-08-07
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美列中國為匯率操縱國 市場憂打貨幣戰 美股大跌後升311點
美國政府前晚突然把中國列為匯率操縱國，市場憂慮兩國由貿易戰擴展至貨幣戰，美股杜指前晚一度急挫951點，收市仍跌767點。美股經歷前晚大跌後，昨晚早段回升，截至昨晚十時半杜指升101點報25819點，納...
2019-08-07
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擊「洛」煞星
葡超勁旅波圖今晚由馬里前鋒馬利加領銜鋒線，於歐聯第三圈外圍賽首回合作客俄超卡斯洛達。馬利加剛戰罷非洲盃助馬里勇闖十六強，今仗將聯同巴西前鋒泰昆奴索亞雷斯撕破卡斯洛達防線，為波圖爭取開門紅，直取客勝。 馬里前鋒馬利加上季葡超入十一球，僅次於鋒線拍檔泰昆奴索亞雷斯的十五球是球隊次席射手，今夏非洲國家盃他代表馬里打足四場貢獻一入球，助球隊躋身十六強狀態毋庸置疑。今夏波圖又有阿爾及利亞中場巴謙美離隊，故進攻重擔更落在馬利加和索亞雷斯的雙箭頭身上，盛傳紐卡素和韋斯咸對馬利加仍未死心，後者今仗更可以表現來增加轉會籌碼。 馬利加索亞雷斯聯袂攻堅 主隊卡斯洛達身處的俄超在七月中已開鑼，該隊...
2019-08-07
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夏日醉人香氛
香氣可帶給人感官享受，為夏日而設的香水多以花香及果香為主題，令人感到如置身大自然中，充滿愉悅心情。 Abercrombie & Fitch/2505 5023 Anna Sui/2831 85...
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不甘心首場紅館個唱技術出錯 祖兒淚灑舞台 為粉絲補唱一場
容祖兒入行20周年演唱會前晚於紅館作首場演出，歌單以經典歌為主。可惜開場不久，部份舞台效果發生故障，祖兒一度不甘心流淚。演唱會尾段，祖兒表示是晚觀眾可憑門票於下星期一（8月12日）再入場欣賞演唱會。昨...
2019-08-07
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社論——不能讓暴力繼續
本周一的罷工和不合作運動，驟變成一場大風暴，席捲港九新界多區，引發回歸以來最嚴重、最廣泛的警民衝突，大量公共設施受損，個別地區矛盾被激化，影響極為惡劣。 根據警方統計，本周一至少有十五間警署或設施遭受示威者襲擊，連紀律部隊員工宿舍也成為目標，有示威者在外圍縱火，幸未釀成火災，否則宿舍中的長幼居民無辜受害，下手者又於心何忍。當天有二十一間警署的服務受影響，不少市民求助無門。 香港公共設施一向先進，但經不起示威者的惡意破壞，過去兩個多月大量欄杆被拆，不少地磚被挖起，市民有路難行。前天有一百一十七組交通燈被拆毀，多個路口危機四伏，復修需時。 這種集體破壞的行為，必須盡快遏止，否則...
2019-08-07
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馬場浮世繪——郭克維省設立衛星馬房
八屆南非冠軍練馬師郭克，日前正式宣布，將在澳洲維多利亞省格堡設立衛星馬房，屆時將由南非運馬到當地上陣。郭克接受查詢時表示，目前在南非的練馬基地將繼續運作，他向來有從澳洲引入馬匹在南非出賽，不過衛星馬房成立後，他們將同時將南非馬匹運往澳洲出賽，因為他有信心南非將在稍後時間，獲解除馬匹出口禁令。而南非貨幣蘭特兌換外幣滙價疲弱，馬匹價格相對非常便宜，屆時將當地高質馬運往澳洲出賽，賺取高賽事獎金，絕對符合商業效益。不過此舉並非一時三刻完成，預計需要在半年至一年時間，他的兒子Mathew稍後將前往當地工作，吸收更多經驗及了解當地賽制，為日後成立馬房舖路。 事實上，南非經濟長期疲弱，不...
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