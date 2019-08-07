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﻿美股中段升135點

2019-08-07 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二五八五三點，升一百三十五點；納指則報七七八三點，升五十七點。滙控美國預託證券價格見五十九點七三港元，跌零點五七港元；騰訊則見三百三十三點九四港元，跌三點二六港元。紐約期金報每盎司一千四百八十三點二美元，升六點七美元；紐約期油則報每桶五十四點四六美元，跌零點二三美元。
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