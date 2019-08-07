﻿八月內地團大跌逾九成﻿ ﻿旅業6000人恐減薪裁員﻿

受香港示威持續惡化影響，七月份整體訪港旅客數字有兩至三成跌幅，而內地接待團八月份生意減少逾九成，香港入境旅遊接待協會會長林和忠表示若情況持續，估計未來旅行社會出現裁員潮和減薪潮，受影響導遊和業內人士為六千人。



香港入境旅遊接待協會會長林和忠表示，近期示威活動持續，不少內地旅行社都停辦訪港團，預計七月整體訪港旅客數字有兩至三成跌幅，當中以旅行團跌幅較多。而酒店房價與六月示威前比較，整體下跌一成至一成半，其中以三星級和接待旅行團的酒店跌幅較大。



另外，人民幣離岸價前日開始跌穿七兌一美元，林和忠預料訪港內地客的人均消費將會下跌，而東南亞國家，尤其是泰國，已成為中國旅客的首選，他強調若香港示威情況持續，估計旅行社將會出現裁員潮和減薪潮。



香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，全港有一千七百多間旅行社，當中約四百間入境團，目前入境團的生意比六月示威前少了八成，除導遊外，平均每間旅行社約有八至十個行政內勤人員，因生意不足，很多已被逼放假，受影響人數約三千人。



香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，全港有三千名接待內地團的導遊及輔助人員，六月前平均每天接三百團，他們都無底薪靠按團收費及佣金，在八月開始已經有九成多人沒有工開。



黃嘉毅說：「由於旅遊保險關係，涉及暴動傷亡並不受保，所以目前內地旅行社已經停辦訪港團，只有個別團體、公司、家庭包團，他們要簽署不追究承諾書才能有人夠膽接團。」



黃嘉毅希望政府能夠盡快解決事件，令九月的生意恢復正常，否則旅遊及相關的行業人員全港共二十萬人都會飯碗不保。



