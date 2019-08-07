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地盤倘現戰時炸彈 瑪麗公佈應變計劃

2019-08-07 列印
　　瑪麗醫院正進行重建，醫院、承建商及警方爆炸品處理課早前已實地視察，得悉重建地盤內未能完全排除藏有戰時炸彈的機會。院方昨午公佈應變計劃，倘發現炸彈，院方會按實際情況安排病人轉到安全位置，亦會採取措施控制院內人流。

　　瑪麗醫院表示，初步部署包括：暫停急症室服務，已登記的病人可續繼接受診症；區內居民如召喚救護服務，會直接運送到其他地區的急症醫院；暫停專科門診服務，已抵達及登記的病人可繼續完成覆診暫停探病安排（若有病人情況危殆則另作安排）。

　　留醫病人如情況穩定，會安排出院或轉到正院或聯網醫院繼續接受治療，聯網內各普通科門診加強服務，確保病人、員工及公眾安全。

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