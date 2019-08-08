﻿方仲賢被指藏「武器」 警即場試「雷射槍」 十秒燒燶紙

浸大學生會會長方仲賢前晚在深水埗購買十支「觀星筆」，被便衣警員以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，引起廣泛質疑。警方指出，便衣警員並無跟蹤方仲賢，只是碰巧目擊他購買高能量「雷射槍」，截查時他企圖逃跑，鑑於近期大環境，包括網上有留言慫恿使用「雷射槍」傷害警員，示威中亦有警員被「雷射槍」所傷，故把方拘捕。警方又示範高能量「雷射槍」短距離內可以燒焦紙張，此舉遭記者質疑或有影響法庭判案之嫌。



有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨天在記者會上稱，前天五名O記警員下班，在鴨寮街見到一名青年向排檔檔主查詢強力「雷射槍」，他在檔主示範後以四千二百元購買十支，其後在街上徘徊。休班警員見他形跡可疑，上前截查，他企圖逃跑，即場被阻止，以他涉藏有攻擊性武器將之拘捕。李強調，事前不知被捕者背景，警員沒有跟蹤他，只是在買電筒套時撞到被捕人。



李桂華解釋，《公安條例》列明攻擊性武器為「任何被製造或改裝以用作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品」。他重申自六月示威開始，不少警員受雷射光線受傷，網上亦有言論慫恿示威者以「雷射槍」射向警員雙眼，故在大環境上，警方有理由相信「雷射槍」為攻擊性武器。



記者質疑不公 警稱日後提專家證據



警方以其中一支「雷射槍」證物作示範，近距離直射一張紙，約十秒後紙張冒煙，發出燒焦味道。他引用眼科醫生意見指，雷射光照向眼睛，可導致視網膜永久受損，甚至失明。而雷射光照向身體，或導致皮膚灼傷。



有記者質疑警方公然討論涉案證據，或對方仲賢不公。李解釋，為顧及公眾知情權，故作「雷射槍」示範，展示其高能量，警方日後會向法庭提交科學化證據及專家報告。他認為，示範不會影響法庭審訊，亦無抹黑成份。不過，他並無回應「雷射槍」的短距離示範與示威者作長距離照射的分別。



群眾太空館外「觀星」集會



被問及示威者有用雞蛋擲向警員，將來買蛋會否也當作武器。李回應指，警方會作出衡量，假設有人買兩盒雞蛋並拒絕回答警員查問，該情況下雞蛋不屬攻擊性武器，因雞蛋對人殺傷力遠低於雷射槍。



大律師陸偉雄表示，收藏「觀星筆」是否犯法，警方須證明被捕者的犯罪意圖，而持有「觀星筆」的數量不會被考慮，因疑犯可提出便宜購入等理由抗辯。



有天文學會不滿雷射筆被警方列為武器，昨晚發起香港大空館外帶同雷射筆「教觀星」，吸引千人到場（圖）。康文署提早昨晚六時關閉九龍公園體育館、九龍公園游泳池、香港太空館及香港文化中心。



