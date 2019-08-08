  • 2019年8月8日 星期四
  • 28º
  • 78%
熱門： 鐳射槍張曉明林鄭月娥利奇馬太空館

日報新聞 > 港聞

【獨家測試】20款兒童驅蚊水安全清單

2019-08-08 列印
【獨家測試】20款兒童驅蚊水安全清單
Previous Next

　　小朋友被蚊咬，有機會感染登革熱、日本腦炎等疾病。然而，市面上有各式各樣的兒童驅蚊水，怎樣選擇？以下是20款通過安全測試的名單，詳情http://bit.ly/2XLumrQ
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd