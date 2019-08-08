指示威帶「顏色革命」特徵﻿ ﻿﻿張曉明： 中央絕不會坐視﻿

示威暴力愈演愈烈，港澳辦主任張曉明形容香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，修例風波已經變質，斥「光復香港 時代革命」行動嚴重挑戰一國兩制原則底線，帶有明顯的顏色革命特徵。他警告各亂港勢力，不要低估中央政府捍衞國家主權的決心，如果出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。



昨天港澳辦及中聯辦就香港目前局勢在深圳舉行座談會，約五百名港區全國人大、政協、省級政協及立法會議員出席。而對上一次同類座談會是在一四年八月「佔中」前舉行。



張曉明開場時表示，座談會要「打開窗戶說亮話，把話說得更透一些」。他表示，香港反修例風波從六月九日起，已經持續了六十天，暴力愈演愈烈，社會波及愈來愈廣。他形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，中央高度關注，按《基本法》，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量，迅速平亂。



他在閉門會議時指「光復香港 時代革命」的活動，嚴重挑戰一國兩制原則底線，帶有明顯的顏色革命特徵。他強調要「挺特首、挺警隊」，又指特首林鄭月娥將個人榮辱拋在一邊，忍辱負重，對香港、對國家有擔當，中央是對林鄭百分之一百支持。



未直接提出動解放軍



至於會否出動解放軍？出席座談會的全國人大常委譚耀宗表示，張曉明沒有直接提及出動駐港解放軍，但就引述鄧小平講過，香港一旦發生動亂，中央會干預。而前律政司司長梁愛詩亦表示，張曉明在會上引述前領導人鄧小平於一九八四年及一九八七年接見《基本法》起草委員會委員時的講話，清楚訂明「甚麼時候中央會管，甚麼時候不管」。梁指出，張席間最主要的信息，是香港當前已到危急時候，現時最重要是「止暴制亂，恢復社會秩序」。



