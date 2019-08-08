梁愛詩指未是時候作獨立調查

港澳辦及中聯辦昨舉辦的座談會上曾討論是否成立獨立調查委員會。前律政司司長梁愛詩表示，張曉明在閉門會議上提及獨立調查委員會一事，內容是根據特區政府日前回應。梁則認為，「目前被暴力遮蓋，大家無辦法在正常情況之下進行獨立調查委員會，根本是不成熟去做這件事」。全國人大常委譚耀宗亦質疑，現時成立獨立調查委員會，是否有助解決問題。



早前特首林鄭月娥回應是否成立獨立調查委員會時表示，當局會根據現有監警會機制，跟進警方受爭議的處理手法，她自己已主動與不在香港的監警會主席梁定邦溝通，相信梁定邦回港後，將會認真跟進市民關心的議題及其他投訴。



此外，港區人大代表譚惠珠表示，會上收到的信息，就是中央堅定維持一國兩制，因此不能衝擊國家主權及象徵國家主權的國旗及國徽等。她個人認為，香港市民應該與暴力及暴徒割席，「黑衫的人都會穿街坊裝出來，所以，如果警察工作的時候，如果有騷亂，大家快快離開，千萬不要觀戰」。



