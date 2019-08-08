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深水埗催淚彈清場 拘九人包括區議員

2019-08-08 列印
■警方昨凌晨在深水埗發射催淚彈清場，並拘捕九人。
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　　前晚浸大學生會會長方仲賢在深水埗涉嫌藏有攻擊性武器被捕後，近千名示威者包圍警署及高呼「放人」，警方昨凌晨發射多枚催淚彈將示威者驅散，事件中共有九人涉嫌非法集結被捕。

　　警方表示，方仲賢被捕後，有大批示威者包圍深水埗警署。當時方因不適獲送院，並不在警署內。昨凌晨二時許，警方先後共發放了二十枚催淚彈驅散在深水埗多條街上集結的示威者，行動中共拘捕七男二女，涉嫌非法集結、妨礙警方執行職務及藏有攻擊性武器等；其中一名被捕男子為沙田區議員黃學禮。

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