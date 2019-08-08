  • 2019年8月8日 星期四
  • 28º
  • 78%
熱門： 鐳射槍張曉明林鄭月娥利奇馬太空館

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌329點

2019-08-08 列印
　　多國央行相繼減息，中美貿易戰未解決，美國周三股市下挫，杜指報二五七○○點，跌三百二十九點；納指則報七七七七點，跌五十五點。

  滙控美國預託證券價格見五十九點七九港元，跌零點四一港元；騰訊則見三百三十六點○七港元，跌二點五三港元。紐約期金報每盎司一千五百一十九點一美元，升三十四點九美元；紐約期油則報每桶五十點六六美元，跌二點九七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd