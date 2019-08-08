恢復﻿公開露面穩秩序﻿ ﻿林鄭落區視察探警員﻿

示威不斷，特首林鄭月娥鮮有出席公開活動。昨早她在灣仔會展出席「同是追夢人港澳同胞奉獻祖國七十年大型巡迴展覽」開幕禮，發言時指社會近月出現了非常不穩定的情況，政府定會與大家一同沉着應對，恢復社會秩序，維護法治，珍惜香港，以及「一國兩制」。



林鄭表示，香港各界在祖國發展和改革開放過程中，既是「貢獻者」，也是「受惠者」，強調在「一國兩制」的獨特優勢下，香港亦受惠於國家高速發展帶來的種種機遇。



她續指，特區政府會繼續帶領香港各界發揮「背靠祖國、面向世界」的優勢，積極融入國家發展大局、參與「一帶一路」及粵港澳大灣區建設，支持年輕人繼續尋夢、追夢、築夢和圓夢。



另外，昨午林鄭月娥聯同食物及衞生局局長陳肇始落區，視察天水圍新公眾街市選址及了解大圍街市的改善工程，以及探訪天水圍警署警員。同場，亦有職員手持攝影器材，疑似在拍攝影片。



