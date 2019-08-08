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千人圍稅局行動　示威者無現身

2019-08-08 列印
■稅務大樓直到昨日下午為止，未見示威者聚集，只見有多名記者在場守候。
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　　有網民昨早發起千人圍稅局行動，不過直至下午時段未見示威者聚集。早上十時許，稅務大樓有部份出入口落閘，側門有木板圍封，據門上通告指大樓有維修工程。稅務大樓內工作的職員指，下午十二時多外出用膳時，未見示威者聚集，只見有多名記者在場守候。直至昨日下午，仍未見有示威者聚集，大樓平靜，運作正常。

　　據「香港人日程表」下周一的不合作運動將預期由上午七時半開始，將會堵塞港鐵鑽石山站、炮台山站及荔景站；另本周五（九日）網民亦發起萬人接機集會，預期由下午一時開始於一號客運大樓集合。

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