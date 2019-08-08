大專學界擬下周五遮打晚會

「香港大專學界國際事務代表團」由大專院校的學生會聯合成立，主張將反修例問題推向國際。不反對通知書申請人張崑陽表示，晚會為向國際社會提出兩個訴求，包括要求英國承認中方違反《中英聯合聲明》；其次，要求英美兩國通過《民主及人權法案》，以向港府施壓。
另外，有網民擬於下周一（十二日）上午七時半開始，再度發起港鐵不合作運動，料堵塞港鐵鑽石山站、炮台山站及荔景站。
浸大學生會會長方仲賢前晚在深水埗購買十支「觀星筆」，被便衣警員以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，引起廣泛質疑。警方指出，便衣警員並無跟蹤方仲賢，只是碰巧目擊他購買高能量「雷射槍」，截查時他企圖逃跑，鑑於近期大...
2019-08-08
《中國電影報》昨日（七日）引述中國國家電影局的消息指，將暫停中國影片和人員參與二○一九年第五十六屆金馬影展。金馬執委會對此表示遺憾，但表示金馬獎各項活動會照常舉辦。台灣陸委會呼籲大陸停止以政治干擾兩岸的文化交流。中國國台辦副主任龍明彪承認，暫停參展，與民進黨當局的政治取態有關。 《中國電影報》引述國家電影局的消息指，將暫停大陸影片和人員參加十一月二十三日在台北舉行的第五十六屆金馬影展。金馬影展執委會對此表示遺憾，但指金馬獎目前已進入評審階段，各項活動也會照常舉辦。至於與影展有關的中國影片會否因此受到影響，執委會回應指，影展已進入評審階段，入圍名單公佈以前，不便回答相關問題，...
2019-08-08
北韓最近十三日內共四次發射新型火箭炮和近程彈道導彈。北韓官媒《勞動新聞》昨日（七日）報道，周三（六日）朝鮮領袖金正恩親自指導發射新型戰術導彈，目的是警告南韓與美國近日進行聯合軍演。美國國家安全顧問博爾頓相信，北韓此舉是要測試導彈能否投入運作。 《勞動新聞》報道指，金正恩當日在西部作戰飛機場親自指導發射新型戰術導彈，並指向美韓聯合軍演發出恰如其分的警告。 報道又指，若然南韓不斷引進尖端攻擊性武器，半島無法消除戰爭風險，南北韓雙方互不信任和敵對關係也將進一步加劇，並只會使雙邊關係走向更危險的境地，結果只會是南韓自取滅亡。此外，報道又批評南韓表裏不一，表面談「改善關係」與「和平」...
2019-08-08
據星島地產網報導，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理張少勛表示，東涌映灣園16座高層E室，面積544方呎，兩房間隔，議價後以690萬易手，呎價12684元，屬市價，買家為首置客，購入作自用。原...
2019-08-08
中美貿易戰升溫，加上聯儲局上周減息0.25厘，及美國把中國列為匯率操縱國令人民幣急貶值，隨即迎來一波各國央行減息潮。昨日，紐西蘭、印度、泰國紛紛意外宣佈減息，中美貿易戰似轉為各國貨幣戰，市場預期菲律賓...
2019-08-08
愛斯賓奴前鋒武磊在歐霸次圈外圍賽兩回合均後備上陣，教練加利高承諾今晚第三圈首回合，會給予此子更多上陣時間。這位廿七歲中國射手今夏友賽曾入世界波，狀態可見一斑，勢可領軍作客擊敗瑞士的盧塞恩，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 雖然愛斯賓奴在歐霸外次圈兩回合計7:1大勝冰島球隊史達蘭，但武磊兩場只獲安排後備上陣共六十分鐘，令不少中國球迷在球隊社交網站表示不滿。這位廿七歲前鋒上月底作客2:2和錫周三的友賽射入一球世界波，可見狀態當弗，新帥加利高答應今仗會給此子更多上陣時間︰「他在賽事中展示良好的位置感和前插能力，我會讓他有機會發揮所長。」 加利高：給予更多上陣時間 盧塞恩在歐...
2019-08-08
全新第二代Range Rover Evoque四驅車以高科技作主打，P250 R-Dynamic HSE Urban Pack中級版配備電子睹後鏡、360鏡頭連Ground View車底透視影像功能，...
2019-08-08
由三大影帝古天樂、吳鎮宇及張家輝主演電影的《使徒行者2諜影行動》前晚舉行首映禮，三位主角聯同一眾演員馬德鐘、王君馨、袁偉豪、張寶兒等出席外，英皇集團主席楊受成博士與太太陸小曼也現身支持。 張家輝...
2019-08-08
中美貿戰升級，美國宣佈九月再向中國入口貨加徵關稅，人民幣隨後貶值，美國即時反擊，將中國列為匯率操縱國，拳來腳往。香港作為世上最自由的金融體系，正面對愈來愈大的金融波動風險，財金部門必須打醒十二分精神。 在○八年金融風暴成功打大鱷的金管局前總裁、現任行會成員任志剛提出警告，中美貿易戰演變成貨幣金融戰的機會增加，並指一個自由、有流動性及富有中國概念的金融市場，可能成為理想戰場。他沒有明言這個地方就是香港，但其弦外之音，大家必須留意。 任志剛亦勾劃出金融戰爭的可能戰況，指美國華爾街有大鱷組成的軍隊，加上美元在國際貨幣金融體系地位獨大，美國因而擁有美元交易清算服務等具殺傷力的武器。...
2019-08-08
本周六英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師賽，終於組隊成功，不過驚喜欠奉，根據雅士谷馬場官方網站報道，澳洲騎師薛凱華，將與川田將雅和華將何澤堯，組成「世界騎師隊」，另外「英愛騎師隊」除了奧斯雅和杜漢培外，第三位隊員將是史賓沙。至於十二屆荷蘭冠軍騎師范以誠，將與文力威和巫斯義組成「歐洲騎師隊」，反而「女騎師隊」則是最早成軍，成員為杜希利、賈傑美和藤田菜七子，四隊騎師隊將在當日六場賽事裏比拼。 另一方面，何澤堯將在香港時間今晚在Yarmouth馬場上陣，策騎張仕頓馬房的Dame Freya Stark 角逐一場三歲馬二千米比賽。 馬場浮世繪
2019-08-08