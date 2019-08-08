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大專學界擬下周五遮打晚會

2019-08-08 列印
　　「香港大專學界國際事務代表團」昨日與網民發起下周五（十六日）在中環遮打花園舉行「英美港盟主權在民」晚會，已向警方申請不反對通知書。申請人張崑陽表示，若警方反對集會，會考慮改到大學校園集會。

　　「香港大專學界國際事務代表團」由大專院校的學生會聯合成立，主張將反修例問題推向國際。不反對通知書申請人張崑陽表示，晚會為向國際社會提出兩個訴求，包括要求英國承認中方違反《中英聯合聲明》；其次，要求英美兩國通過《民主及人權法案》，以向港府施壓。

　　另外，有網民擬於下周一（十二日）上午七時半開始，再度發起港鐵不合作運動，料堵塞港鐵鑽石山站、炮台山站及荔景站。

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