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﻿跑馬地戰時手榴彈﻿﻿即場引爆﻿

2019-08-08 列印
﻿跑馬地戰時手榴彈﻿﻿即場引爆﻿
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　　跑馬地港島徑發現戰時手榴彈，一名外籍行山人士，昨日行山期間發現山徑旁草叢中有一枚疑為手榴彈物體報警。警員到場封鎖現場，爆炸品處理專家到場初步檢驗後，相信為戰時手榴彈，由於其有爆炸危險，即場引爆及檢走碎片。案件列發現炸彈處理，事件中人受傷。

　　警方表示，昨午約十二時，一名五十二歲男外籍人士在港島徑行山，當途至跑馬地對上的港島徑第四段、香港仔郊野公園附近山徑草叢中，發現一枚有手柄的疑似手榴彈可疑物體，於是報警。

　　警員到場封鎖現場，並通知爆炸品處理課人員到場，消防員亦奉召到場戒備。爆炸品專家到場檢視後，初步證實為一枚戰時手榴彈，由於仍有爆炸能力及狀態不穩定，經部署後於昨午約二時成功引爆，事件中毋須疏散，無人受傷。爆炸品專家事後將手榴彈碎片檢走化驗，案件警方列發現炸彈處理。據悉，被引爆的手榴彈為戰時日式手榴彈，長約六吋，直徑二點五吋。

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