  • 2019年8月8日 星期四
  • 28º
  • 78%
熱門： 鐳射槍張曉明林鄭月娥利奇馬太空館

日報新聞 > 港聞

尖沙咀鐘樓遭塗污拘三男

2019-08-08 列印
尖沙咀鐘樓遭塗污拘三男
Previous Next

　　尖沙咀地標鐘樓遭人塗污，昨晨有市民發現三名黑鴉人用噴漆塗污弄污外牆報警，警員接報到場截獲三名涉案男子，調查後以涉嫌刑毀將他們拘捕及帶署。

　　昨晨十時許，有市民途經梳士巴利道尖沙咀鐘樓對開時，發現三名穿黑衣男子，手持噴漆在鐘樓地下外牆，噴上油漆及寫字句塗鴉報警。警員到場發現三名可疑男子及截停調查後，相信他們與案件有關，以涉嫌刑事毀壞拘捕及帶返警署協助調查。

　　案發後，有負責管理鐘樓職員用膠布遮蓋被漆油塗鴉位置，待稍後清理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd