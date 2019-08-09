﻿北角警署 包紗網戒備 明後多區遊行 機場今再接機

逾兩個月的示威停不了，一連三日繼續上演。今日再有人發起萬人接機集會，重申「五大訴求」及要求停止暴力打壓示威遊行。周六、日大埔、港島東及深水埗亦分別有遊行。香港示威不絕，美國政府周三調高對香港旅遊警示，呼籲在港的公民避免接近示威活動。



上月下旬舉行的「和你飛」機場集會，有近一萬五千人參加，當時示威者以靜坐、高舉標語、播放近期示威片段等方法，促請政府回應「五大訴求」，以及向抵港旅客宣傳反修例訊息，當天沒有發生大型衝突。今日再有網民發起在機場接機大堂舉行接機集會，重申五大訴求及要求停止暴力打壓示威遊行，強調不衝擊、不破壞、不入機場禁區。



警察公共關係科總警司謝振中表示，警方未接到有關集會的申請，過去的機場集會大致和平，惟近期集會遊行暴力情況加劇，加上有國家提高對香港的旅遊警示，希望集會人士和平守法。機管局表示，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，今天早上六時起至周日晚上十一時五十九分期間，持有有效機票或於二十四小時內離港的登機證以及有效護照的離境旅客，或持有相關証件的機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段。



大埔集會不獲批 大會上訴



此外，有網民發起本周六大埔遊行，暫定由大埔頭巴士總站遊行至運頭角馬會投注站外，寓意讓民意走出「連儂隧道」。不過，有傳媒報道，警方以遊行對公共安全秩序風險極大為由，發出「反對通知書」，遊行發起人已提上訴。



另外，有網民發起本周日分別舉行港島東及深水埗遊行，暫定由銅鑼灣維園遊行至北角渣華道遊樂場，以及由楓樹街球場遊行至深水埗運動場。因應港島東遊行，警方早在北角警署報案室及停車場出入口圍上水馬戒備，低層外牆外加裝紗網。工作人員亦通宵在渣華道、糖水道以膠水黏地磚，並加固英皇道近電車路的鐵欄。



美指港內亂 旅警升級



鑑於本港示威停不了，美國政府周三將對香港的旅遊警示，由四級中的第一級升至第二級「高度警戒」（high degree of caution），警示內容指香港出現內部動亂（civil unrest），呼籲美國公民在香港境內活動時要加倍謹慎，留意本地傳媒消息，避免到示威地方。



香港旅遊業議會主席黃進達表示，旅遊業情況嚴峻，很多旅遊團取消定單，很多旅行社要員工要放無薪假並凍結人手。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，八月五日「三罷」當天全港食肆生意額下跌五成，由三億減至一點五億元，近兩月整體有雙位數跌幅，兩個月損失二十億元生意額，為求生存已開始多項措施，包括每周放多兩天無薪假，以及與業主談減租。