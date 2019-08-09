﻿「元朗黑夜」至今拘23人﻿﻿警：控非法集結機會高﻿

備受外界關注的七月二十一日元朗白衣人無差別毆打市民案，警方截至昨日一共拘捕二十三人。警察表示，考慮會否以非法集結或藏有攻擊性武器罪名，檢控涉案人士，但以非法集結提控的機會較高。



公共關係科高級警司江永祥昨天在每天警方記者會上指出，警方會向律政司尋求法律意見，考慮會否以非法集結或藏有攻擊性武器罪名，檢控涉及元朗襲擊案的二十三名被捕人士，但以現時的證據來說，以非法集結提控的機會較高。



警察公共關係科總警司謝振中表示，前晚市民以鐳射筆照射太空館外牆，警方留意到市民用的鐳射筆射向紙張時，紙張未有損毀，「唔會話攻擊太空館外牆㗎嘛」，故此，暫看不到有可疑地方需要作出調查。他強調，市民使用鐳射筆時，沒有射向任何人，沒有傷害任何人，而且在和平及沒有擾亂社會秩序的情況下進行。



此外，江永祥提醒市民，參與示威者有機會干犯法例，如與不同意見人士爭執時，其中一方打算離開，另一方舉起雙手，用身體阻擋他人離開或出手推事主，這種行為有機會干犯普通襲擊、非法禁錮及遊蕩等罪名；若出手打人，更有機會干犯襲擊致造成身體傷害或傷人罪。



示威者或干犯禁錮傷人罪



江又指，有示威者不准其他人用電話及相機拍攝他們的容貌，迫對方交出電話檢查，刪除相片及影片，若事主不願意就會被大量人包圍、辱罵及毆打，甚至搶去事主電話，若刪除事主資料，便有機會觸犯刑毀、盜竊、不誠實取用電腦及非法禁錮等罪名。



被記者追問警員未給予市民充份時間便展開驅散行動，警方回應，在使用任何武力及清場前，一般會於當區進行大型通知，包括用大聲公及舉旗示意，亦會不定時於社交媒體上，呼籲市民盡快離開現場，以避免於驅散行動進行期間受傷。至於有市民要求警方於五米內試射橡膠子彈、海綿彈及胡椒球彈等，以證明是非致命武器時，江永祥回應，警方使用的武器及槍彈前，都有了解原廠數據，而且在原廠生產時亦有進行測試，因此看不到現時有需要進行實測的地方。



