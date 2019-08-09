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催淚彈對人體影響大 藥劑師學會促限制使用

2019-08-09 列印
■香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯（中）。
■警方近日頻密發射催淚彈，包括在民居附近，對居民健康構成潛在威脅。
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　　在過去兩個月連場警民衝突中，警方施放逾千枚催淚彈驅散示威者，部份「誤中」市民。

　　香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯指出，催淚彈對人體可引致眼睛不適、氣喘等症狀，亦可能引起受害人精神恐慌，倘若該催淚彈為過期品，對人體或帶來不明確的長遠影響。

　　鄭綺雯指，過去兩個月收到逾百宗市民對催淚彈的查詢，形容警方發射催淚彈已成公共衞生問題，她呼籲食物及衞生局與警方商討限制使用催淚彈的範圍及情況。她又提醒不幸「中彈」的市民，可依「處理催淚彈三部曲」——遠離催淚彈、用生理鹽水沖洗不適部位，以及丟棄沾有催淚煙的衣物。

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