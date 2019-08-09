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17地產商聯署 冀港早日回復安靜

2019-08-09 列印
■十七個房地產發展商發出聯署聲明，希望香港盡早回歸安寧與法治。
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　　修訂《逃犯條例》令社會出現連串暴力衝突，地產發展商發聲，希望香港盡早回歸安寧與法治。

　　香港地產建設商會昨日發表聯署表示，近日香港社會因為一小部份暴力人士的行為而蒙上陰影，不但已偏離眾多和平示威者的原意，工商團體至市民大眾亦深受困擾。商會對日益升級的暴力作出強烈譴責，希望香港盡早回歸安寧與法治，人人安居樂業。

　　參與聯署的十七個房地產發展商，包括華懋、長實、恆隆、恆地、置地、合和、和記、希慎、鷹君、麗新、新世界發展、信德、信和置業、新鴻基地產、嘉華、太古及會德豐，是地產商罕有地就社會事件發出聯署聲名。

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