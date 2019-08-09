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前警務處副處長 回巢應付反修例風波

2019-08-09 列印
　　近兩個月大型示威不絕，警隊疲於奔命，人手緊張。消息指，已於去年十一月退休的前警務處副處長（行動）劉業成，將回巢再出任警務處副處長（特別職務）。據悉，該職位是警隊額外開設的一個副處長位，屬臨時性，專門處理「踏浪者」行動，應付反修例引發的集會、示威及提供意見。

　　劉業成去年十一月退休，結束三十四年警察生涯，其職位由鄧炳強接替。現時警隊其餘兩位副處長，分別是副處長（行動）鄧炳強及副處長（管理）郭蔭庶，今次安排令警隊破天荒出現三名副處長。

　　劉業成形象「硬淨」，統領多次大型執勤行動，如○五年世貿韓農示威、一四年中環及旺角佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署，他曾建議遇上重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。

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