今開記者會交代事件 ﻿浸大學生會長﻿﻿拒保候查﻿

浸會大學學生會會長方仲賢周二晚在深水埗購買十枝雷射筆，以涉嫌藏有攻擊性武器被捕，警方更在記者會中，將檢獲的雷射槍證物用作示範，備受外界質疑會否涉及干擾證物。昨傍晚方仲賢拒保候查，繼續留院，今日開記者會交代。另外，較早前浸大有學生不滿校長錢大康對方仲賢被捕的回應，發起黑衣靜坐及「罷reg day」行動。



面對外界質疑警方日前示範於深水埗拘捕浸會大學學生會會長方仲賢檢獲的雷射槍證物，會否涉及干擾證物時，警察公共關係科總警司謝振中解釋，展示證物是為了回應公眾關注，示範與蒐證工作，未必為一部份，只是希望市民知道是真雷射槍，當日拘捕行動有合理懷疑。



至昨傍晚，方仲賢的代表律師表示，方仲賢拒保候查，今日將召開記者會交代事件。據了解，方仲賢因發燒，仍在醫院留醫。方仲賢母親早前向傳媒哭訴，指警方為何使用過份武力拘捕兒子，反問警察都有子女，若他們受對如此暴力對待，作為父母會有何感受。



浸大生靜坐「罷reg」



另外，較早前浸大有學生不滿校長錢大康對方仲賢被捕的回應，昨日發起黑衣靜坐及「罷reg day」行動，發起人雷樂希說，校長錢大康昨早向警務處處長盧偉聰提出三條問題，包括為甚麼觀星筆是攻擊性武器、為何未經使用的觀星筆可斷定為武器，以及警方為何可以對方仲賢使用過度武力。



一批浸大學生在校園抗議，現場有近百名學生，包括多個學會成員在校內靜坐，有部份成員將所屬攤位搬走，有人坐到新生註冊處外的走廊高呼「拒絕對話」等口號。有新生表示，支持浸大學生的行動，認為方仲賢因為購買「觀星筆」被捕並不合理。



浸大發言人說，新生註冊如常進行，至於有同學靜坐聲援被捕學生會會長，強調大學尊重同學表達意見的自由，大學與同學為學生會會長爭取最佳權益的目標是一致，大學正盡力提供協助，亦會繼續和學生會保持溝通。



