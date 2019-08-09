  • 2019年8月9日 星期五
  • 35º
  • 64%
熱門： 陰司紙萬人接機機場劉業成周柏豪

日報新聞 > 港聞

﻿美股中升305點

2019-08-09 列印
　　美國周四股市向好，杜指中報二六三一二點，升三百零五點；納指則報八○○五點，升一百四十二點。滙控美國預託證券價格見六十點二港元，無升跌；騰訊則見三百四十三點○九港元，升零點六九港元。

  紐約期金報每盎司一千五百零八點八美元，跌十點八美元；紐約期油則報每桶五十二點五六美元，升一點四七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd