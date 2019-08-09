收集106粒催淚彈殼 街坊掛橋上欄杆展覽

有網民周一發起三罷以及七區集會，多區演變成警民衝突，其中在大埔，警方多次發射催淚彈，遺留多個彈殼。有連登「巴打」在討論區上載圖片，指在當日大埔警民衝突地點附近的紅橋，發現有居民將當日收集到的其中一百零六個催淚彈殼，掛在橋上的欄杆，旁邊有一塊紙牌，用英文寫上當日發射催淚彈的資料，包括日期、數量等。



另外，有網民號召搜集警方在示威活動中使用過的彈殼，並於今日網民發起的機場集會中用作展覽，以向旅客控訴警方過度使用武力。不過，大律師陸偉雄指出，空的彈殼或有殘留火藥，存有危險性，故不鼓勵市民觸碰。至於用作展覽方面，他說根據《火器及彈藥條例》第十三條，任何人無牌管有槍械或彈藥，一經定罪，可處罰款十萬元及監禁十四年。



