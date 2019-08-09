金澤培：港鐵面臨40年來最艱巨挑戰

港鐵行政總裁金澤培昨日在中期業績記者會表示，面對反對修訂《逃犯條例》示威者在多個港鐵站發起的不合作運動，港鐵員工已以專業態度盡快處理，受阻的列車得以開出。金澤培亦感謝乘客的體諒及忍耐，並指港鐵在處理車務，若涉及大型群眾活動，尤其嚴重暴力，港鐵須靠執法機構處理。他亦指，港鐵近日面臨四十年來前所未有最艱巨的挑戰。



港鐵續指，積極處理分段通車問題，已完成沙中線項目下屯馬線分段開通的詳細可行性研究，並向政府建議於二○二○年第一季分段開通至顯徑、鑽石山及啟德三個新車站，並指有關建議已獲政府接受。 此外，港鐵亦公佈今年上半年盈利為五十五點零六億元，派中期息每股零點二五元。高鐵在開通後首十個月，平均每日客量為五點四萬人次。



