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人幣跌穿七算 創11年新低

2019-08-09 列印
　　中國人民銀行昨早開出人民幣兌美元中間價，報七點○○三九兌一美元，較上日再下調四十三點子，亦是連續第六日下調，為○八年四月以來首次跌穿七算，創十一年新低。離岸人民幣一度跌穿七點一水平，但之後快速收復失地，一度升至七點○六水平。

　　訊匯證券行政總裁沈振盈預期，短期人民幣兌美金會繼續跌下去，估計最低位為七點二，之後便會回升，建意投資者現時開始可關注人民幣，適當時入市「撈底」。

　　經營糧油食品批發及零售生意的港九罐頭洋酒伙食行商會副監事長李廣林指，目前中國生產的糧油食品來貨價未有下調，而本港的零售價亦暫不會下調。

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