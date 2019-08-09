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中年漢熱心救人　不幸遇溺亡

2019-08-09 列印
中年漢熱心救人　不幸遇溺亡
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　　港島南灣發生救人遇溺亡慘劇。消息稱，昨傍晚六時許，一名姓謝中年男子，與一班友人租遊艇到港島南灣遊船河，事主與一名同行男子下水暢泳其間，同行男子遇溺。謝成功將遇溺者救起後，自己卻不幸遇溺失蹤。

　　報警後消防蛙人到場搜救近兩小時，在離岸約二百米海中將事主尋獲，救起時已昏迷，惜送院搶救無效。

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