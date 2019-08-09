報警後消防蛙人到場搜救近兩小時，在離岸約二百米海中將事主尋獲，救起時已昏迷，惜送院搶救無效。
中年漢熱心救人 不幸遇溺亡
報警後消防蛙人到場搜救近兩小時，在離岸約二百米海中將事主尋獲，救起時已昏迷，惜送院搶救無效。
北角警署 包紗網戒備 明後多區遊行 機場今再接機
逾兩個月的示威停不了，一連三日繼續上演。今日再有人發起萬人接機集會，重申「五大訴求」及要求停止暴力打壓示威遊行。周六、日大埔、港島東及深水埗亦分別有遊行。香港示威不絕，美國政府周三調高對香港旅遊警示，...
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美政府禁用華為設備 特朗普：終會得益
中美貿易戰持續。早前美國將中國列為「匯率操縱國」，並將在九月對餘下三千億美元中國商品徵收一成關稅。昨日（八日）美國總統特朗普亦表示，對中國採取強硬立場，美國經濟將會最終得益。此外，美國政府公佈臨時規定，禁止聯邦政府機構與承辦商使用華為等五間中國電訊商設備。 特朗普在白宮向記者表示，對中國採取強硬立場，美國經濟將會最終得益者，中國正以不公平的貿易扼殺美國。他表示，金融市場的反應早預料之中，但他對美國經濟仍然有信心，認為金融市場最後將繼續上升，因為中國依賴美國。 同時白宮官員亦表示，仍然期待中國談判代表下月前來華盛頓繼續進行貿易磋商。有美國商會估計，美國企業在六月的關稅開支是六...
2019-08-09
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明顯要搶奪市場佔有率 三星月底推5G新手機
南韓三星集團周三發佈新一代「Galaxy Note 10」智能手機，引入超高速5G網絡連結技術及大幅提升攝影機性能。三星集團明顯想利用新產品與即將推出的蘋果iPhone 新手機和中國華為智能手機硬碰，搶奪市場佔有率。 在紐約舉行的隆重發佈會上，三星迷終於可以一睹大屏幕「Galaxy Note 10」的真面目，分別有六點三吋及六點八吋顯示屏給消費者選擇。該集團誇口，除了加強攝影機功能外，新機播放影片的質素也大幅度提升，看影片時更加穩定和更有真實感，希望吸引喜歡觀看 YouTube 影片及社交媒體的用家。 新機將於八月二十三日起公開發售，六點三吋顯示屏型號取名「No...
2019-08-09
- 巴塞隆拿市議會重申 容許女泳客袒胸露乳
- 俄17歲少女防暴警前坐讀憲法 宣揚和平示威及選舉權
- 特朗普訪槍擊案城市 當地人喊不歡迎口號
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- 特朗普稱奧巴馬任內32宗槍擊案 無人指責
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- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
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美孚新邨兩房850萬易手
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街113號高層D室，面積590方呎，兩房間隔，原叫價880萬，議價後以850萬易手，呎價14407元，屬...
2019-08-09
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市場氣氛好轉 納指重上8000點 中美下月料再談判 杜指升371點
雖然中美爭拗不斷，但在九月舉行的下一輪貿易會談，預計仍然會如期進行，美股早段向好。杜指早段曾升逾300點，相當於1.3%升幅；標普指數以及納斯達克指數，早段分別升約1.6%和.9%。 三大指數...
2019-08-09
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統「治」者打頭陣 VVD開鑼唱「紅」
利物浦去季英超以一分之差屈居亞軍，主將華基爾雲迪積克揚言視失落冠軍為進步動力。今晚新一季英超開鑼戰，紅軍有此子鎮守防線，前場眾將可放心進攻，勢大破防守平平的升班馬諾域治取開門紅，敲讓球主客和讓兩球「主勝」！（Now611、621台周六凌晨3:00直播） 紅軍去季英超僅曾一敗，可惜以一分之差落後曼城，跟冠軍獎盃擦身而過。後防領袖雲迪積克明言，新一季再接再厲：「己隊去季表現神勇，最終只得亞軍無疑失望，不過這驅使我要更努力訓練，以突破自己的極限。」 諾域治防守欠佳 諾域治以去季英冠盟主身分直升英超，不過防守一般，去季聯賽共失五十七球，頭十名球隊中第四多，今夏六場熱身賽亦共...
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多合一掛熨機 秒速變身
說到熨衣物，有人喜歡直熨，有人愛橫熨，阿卓爸爸卻認為，Why Not Both？Tefal最新推出的IXEO多合一蒸氣掛熨機，設有三種擺放模式的Smart Board，以人體工學設計，可舒適地以直熨、...
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玩謝個女 日日Cosplay 李亞男爆祖藍湊女有挫敗感
李亞男去年12月為老公王祖藍誕下得意囡囡天韻（Gabrielle），慶幸 Gabrielle遺傳了她的身高和靚樣。7個月大20幾磅的 Gabrielle個樣仲勁cute，面仔脹卜卜被封為「倉鼠妹」，搞...
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社論——遊客怕怕 旅業寒風勁
反修例風波持續超過兩個月，暴力衝突不斷，負面影響已浮現。商務及經濟發展局局長邱騰華昨天表示，訪港旅客數字頭半年仍錄得升幅，由七月起掉頭下跌，跌幅愈來愈大。多個依靠旅客收入維持的行業，近日叫苦連天，各界必須想方設法回復社會穩定，把負面趨勢扭轉過來。 根據港府昨天公佈的旅客數字，七月下跌百分之一點五， 八月首個星期更大跌逾三成一，反映示威不絕，令許多旅客對香港卻步。由於示威行動陸續有來，相信旅客暫避來港的情況還會持續一段日子。 本港作為一個旅遊城市，不少業界的待客容量，都預計旅客在內，單靠本地人消費，根本不能支撐業務，一旦旅客不來，不少業界即時陷入艱苦經營。近日有飲食、酒店等行...
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馬場浮世繪——沙地盃獎金冠全球
沙地阿拉伯馬會於香港時間昨日早上在美國沙拉托加召開記者會，宣布明年二月二十九日，在沙地首都利雅德的國王阿卜杜拉馬場，舉行全球最高獎金大賽的沙地盃。 沙地盃容許四歲或以上的北半球馬，以及三歲及以上的南半球馬參加，參賽馬匹最多的數目為十四匹，途程為泥地千八米，賽事總獎金一億五千六百多萬港元，因此已超越杜拜世界盃，成為全球最高獎金大賽，而頭馬獎金為七千八百多萬港元，亞軍獎金超過二千七百萬港元，即使跑第十名亦有一百五十六萬港元。該賽報名和宣布出賽費用全免，截止報名日期為明年一月七日。 此外，在明年一月二十五日於美國灣流馬場舉行的天馬世界盃走入前三名的賽駒，將會自動獲邀參賽，而所有獲...
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