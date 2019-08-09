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紀曉波遭入稟追討1.96億

2019-08-09 列印
　　榮豐聯合控股有限公司主席兼執行董事殷劍波，被指去年初委託香港融匯資本有限公司行政總裁紀曉波作擔保人後借下二億，至今仍未還清債務。兩人前日遭財務公司入稟高等法院追討尾數連利息一點九六億元。

　　原告中新金財務有限公司，兩被告分別是殷劍波和紀曉波。入稟狀透露，殷劍波去年三月二十二日，以年息百分之十二向原告借入兩億元，並須分別六個月後和三個月後償還本金和利息，紀紀曉波同意作殷劍波的擔保人。惟截至去年十一月，殷只還款兩千萬元，並承認自己違反合約。

　　入稟狀續指，今年三月原告又與殷劍波更新合約，殷劍波承諾月尾會連本帶利歸還債項，並調高年利息至17%，但最終新合約亦淪為「空頭支票」。

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