﻿香港留學吸引力減﻿ ﻿學生組成欠國際化﻿

教育機構QS上周公佈本年度全球最佳留學城市排名，香港位列全球十四，雖然香港在大學排名及僱主期望值均保持水準，在「學生評價」及「學生構成」比例兩項則錄得跌幅。其中「學生構成」一項指標對比起上年，更明顯下跌五十位。有升學顧問認為，兩項指標反映香港各間大學的收生結構漸趨單一，文化兼容程度降低，招收國際生相對被動，變相減低香港的吸引力。



上周國際高等教育研究機構QS公佈一九年全球最佳留學城市排名，收集超過八萬名國際學生意見。香港在一百名中排名十四，比上年微跌兩位。六項評分指標中，香港在「大學排名」取得世界第八、「僱主意見」取得世界第十，反映香港大專院校的學術及畢業生表現不俗。惟在「學生評價」一項，香港今年排名比起上年下跌六位至三十三位；在「學生構成」（Student Mix）一項，香港更由上年的二十七位，驟降至今年的七十位。



翻查QS排名計算準則，「學生構成」一項主要以學生數量、國際化程度，以及城市的多元包容度來決定；而「學生評價」一項，則主要根據學生在當地學習的體驗滿意度，以及畢業後會否留在當地工作來決定。香港在這兩項指標錄得明顯跌幅，海外升學顧問章文彬認為，雖然是次QS排名以收集意見綜合而成，會與現實情況出現一部份落差，但同時也反映了香港大專院校收生結構單一，以及香港對國際生吸引力遞減的困境。



文化兼容度降



「觀察香港各間大學，會發現真正的國際學生比例不多，主要來自亞洲地區。」章文彬不諱言，香港院校學生的「國際化」，實質只是「亞洲化」。據教資會過往統計數字，入讀八大本科的非本地生中，內地學生基本佔數過半，來自亞洲其他地區的學生也普遍佔三至四成左右。若以整體學生比例計算，非亞洲地區的國際學生僅佔約百分之零點三。即使在全球大學排名甚高的三大，非本地生的組成也未見多元。



章文彬表示，現時熱衷來港留學的非本地生，主要希望透過留學香港，作為將來入中國的跳板。除了內地生外，普遍便是來自亞洲發展中國家及地區，甚至第三世界國家的學生。對於吸引一線城市的海外尖子，他則認為，香港對比起其他熱門的留學城市，依然相形見絀。



「香港的文化兼容程度在近年有所降低，而且本地生往往會組成自己的生活圈子，令海外生難以融入。」章文彬觀察到，在大專教育前，香港的教育體制相對較少培養學生接受多元文化的觸覺，或者缺乏交流支援，令他們變相缺乏國際視野。



學林社海外升學中心總經理黃奕星分析，香港院校主要吸引國際學生來港求學的政策配套後勁未夠。黃奕星觀察到，相比外國院校主動越洋招生，他認為香港院校在招收國際生的力度相對被動。「外地大學會主動聯絡不同城市的升學中心，希望能夠招收到更多不同類別的國際學生。」他認為，本地院校學生結構種類單一，也受大環境因素影響，「在香港，政府沒有將招收國際生當成一個教育工業來發展。」



有升學顧問認為香港仍存在一定優勢。麥理博教育主席何永釗認為，香港在學術成就、交通網絡、安全等條件良好，仍是優秀國際生考慮來港求學的有力因素。「香港僱主聘用人才上較開放，大公司偏向請在港畢業的國際生，也為他們提供良好就業前景。」



