﻿單車少女馬詠茹 下一站進軍商界﻿

據最新一期《東周刊》報道，兩年半來曾在亞運會及亞錦賽分別摘下團體競速銀牌及銅牌的「單車美少女」馬詠茹，年初突然宣佈退役，與人稱「女車神」的拍檔李慧詩分道揚鑣，重返中大修讀酒店管理商學位，為進軍商界拎入場券。



天生神力，馬詠茹十五歲入選港隊青訓隊，人生路從此像上了摩打的單車，路路暢通。短短三個月即奪得亞錦賽銅牌，僅花兩年時間再拎埋亞運競速賽銀牌，進步神速如有神助。偏偏在二○二○東京奧運的大門前，才二十一歲的她選擇「掛車」，極速為單車夢劃上句號，「我清楚知道已到了樽頸位！」



回望四年多地獄式訓練，曾裂過肋骨、撞崩門牙，但無悔轉變跑道再起飛。馬詠茹的未來夢，是跟男友兼香港劍擊隊的「少年劍神」張家朗一同開劍擊學校，「運動員生涯令我知道，你要做得比人好，付出就要更加多；趁現在有心有力，早點開始，才會行得比人快！」



據《東周刊》報道，退役五個月後的馬詠茹，不肥反瘦。這天她穿上運動裝束而來，一臉素顏配上招牌式「五爪辮」，陽光氣息依舊。唯一不同，是身型線條變得比前纖瘦，「輕了六公斤！」馬詠茹露出一貫甜美笑容，透露並沒刻意減肥，「可能因為體能消耗無以前咁多，胃口細咗！」不過，對於從前當運動員只能「限住食」的朱古力，卻施以解禁式大吃特吃。大膽豁出去，還有當起白領儷人，今年四月開始在新世界旗下首個專為運動員轉型社企「 OnBoard」任暑期實習生。由跳紮紮運動員，搖身一變為上班族。



走進辦公室，馬詠茹出奇地適應得快，「返工初期由學習發電郵、做會議記錄開始，現在會幫手籌備活動，協助市場推廣等。」相比每分每秒在拚成績的運動員，白領儷人的生活更自由自在，「以前事事都被教練管得嚴，每天訓練日程排得密密，從沒放假這個概念，比較之下，返工日程可以自己安排，好自由！」馬詠茹露出鬼馬笑容。



做回平凡學生粉絲錯愕



當起實習生，是馬詠茹準備投身商界的第一步，「未諗到畢業後會做甚麼，仍在摸索中，不過開劍擊學校，是夢想之一。」馬詠茹不懂揮劍，但兩年多前跟張家朗拍拖後，也被劍擊薰陶，更夢想有天拜師男友門下，當上劍擊導師。在單車界知名度快速冒起的馬詠茹是明日之星，憑着標誌輪廓，加上在賽場上拼到盡的魅力，俘虜不少男性粉絲。偏偏在眾人都捧她上位下，她瀟灑地叫停一切掌聲，做回平凡學生，令粉絲極為錯愕！



每次落場競速，時速可高達七十公里，「是很高速的，但揀得這項比賽，無得驚！」唯一保護方法，是操到最弗，「訓練是日以繼夜，夜以繼日，由朝八至晚七，最了食飯外，不能停下來。」每次上戰場，馬詠茹其實緊張得雙腳在發抖，「最難受是臨起動前坐在單車上倒數六十秒，那『嘟嘟」聲最恐怖！」速度賽勝負就在零點一秒之間，為準確掌握起步節奏，馬詠茹每天均要接受倒數訓練，「五、四、三、二、一的『嘟嘟』聲，我每天要聽數百次；晚上入睡，嘟聲仍在腦內盤旋！」



在車場上苦戰四年多，密集式鍛鍊只是例行工作，檢測身體是否處於最佳狀態，同樣是極大考驗，「好可惜的是，做運動員以來，無正式享受過一場賽事！」馬詠茹收起笑容，語帶感觸說：「以前踩單車，只望着前方隊友的屁股，拚死追上節奏，沒時間欣賞四周風景，o依家放慢節奏，先發覺四周原來有好多有趣事物！」



