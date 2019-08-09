﻿超級豪宅供應罕﻿ ﻿有錢都未必買到﻿

最新一期《東周刊》報道，本港居住環境寸金尺土，超級豪宅向來為城中富豪的身份象徵，亦因供應罕有，可謂「有錢都未必買得到」，遂令城中超級豪富為求購入「心頭好」，不惜「一擲千金」購入港島南區萬呎巨宅，帶動市場出現一幕幕「天價」成交。



《東周刊》透露，已故新世界發展創辦人鄭裕彤持有的淺水灣道十二號，剛於上月獲批重建，項目樓面面積高達四萬六千方呎，非常驚人；另一方面，恒基「四叔」李兆基宣佈退下火線後，李氏一家最快於明年進駐山頂「皇宮屋」，意味李氏一家將於生活上展開新一頁，隨超級富豪動作多多，馬上成為市場亮點，令豪宅市場馬上變得「熱烘烘」！



超級豪宅因供應罕有，令城中名人富豪不惜大費周章，將物業重新改造，其中，由新世界發展已故創辦人鄭裕彤家族持有的南區淺水灣道十二號，於上月獲批建築圖則，該項目佔地逾六萬一千方呎，獲批重建為三層高洋房，樓面逾四萬六千方呎，可謂本港「巨無霸」式洋房，其面積之大，非常驚人！



「彤叔」大宅估值逾20億



鄭家大宅以西班牙語「Estrellita」命名 ，該名稱寄意「小星星」，該大宅圍牆內有空地、網球場及泳池等設施，該洋房依山而建，與高爾夫球會及深水灣形成一直線，並可飽覽深水灣景致，是本港罕見的超級豪宅；據悉，該豪宅保安森嚴，四邊圍牆達七米高，更設有紅外線及多個閉路電視監控，四周另設有防盜鐵絲網，正門有看更亭，後門有看門狼狗，同時僱用十多名保鏢及工人，豪宅氣派逼人！



該大宅前身為澳洲末代總督、英國空軍司令的官邸。「彤叔」鄭裕彤於一九六八年以公司名義鄭裕安堂企業有限公司購入，當年作價九十八萬，現時市場估值已高逾二十億；「彤叔」去世後，其妻仍深居於大宅之中。



普縉集團企業發展部總監（估值及物業管理） 張聖典指出「上述超級豪宅規模之大，於市場屬獨一無二，每呎地價不下於二十五萬，但料業主以家族核心資產形式持有，即使要有準買家出價每呎五十萬！料他們亦絕不會推出市場放售，所以很難釐定該超級豪宅的實際市值。」



港置高級聯席董事袁振邦稱「上述豪宅物業，面積之大，於市場上可以說是「Exclusive」，意味即錢都未必買得到，因為市場真係無供應；同時，有能力購入的一定是城中頂級富豪，購入後一般都長期持有，甚少會「割愛」出售，所以很難釐定市場價值，可能二十萬一呎都未必買到。」



另一邊廂，恒基「四叔」李兆基家族早於一○年，即九年前，於中建集團已故許世勳家族推拍山頂白加道三十五號，並由家中幼子李家誠「親自操刀」，以「天價」十八億二千萬奪得，每呎樓面地價高達六萬八千三百元，並創下當時本港歷來最貴樓面地價紀綠，震驚市場！



「李氏皇宮」地勢極為矜貴



九年時光轉眼即逝，屋宇署於去年四月發出多份入伙紙，其中，由恒基「四叔」李兆基家族持有的山頂白加道三十五號豪宅項目，已獲批入伙紙，該項目共設三幢三層高洋房及十六個車位，總樓面約二萬六千七百方呎，若與李家現時居住的惠苑相比，面積大大增加。



四叔已年屆九十一歲，於今年五月宣佈榮休，改由兩名兒子「接棒」，可以預期準備和家族成員搬上山頂白加道三十五號大宅後，享受天倫之樂；因白加道屬山頂霧線以下，可飽覽維港兩岸，故該地極為矜貴。李家也花費近九年打造「李氏皇宮」，目前外型是以白色為主調的三棟建築。為了讓家人居住地方更寬敞舒適，李家曾與地政總署達成協議，為大宅再付三億三千六百萬補地價，以加建逾兩萬方呎停車場及花園。



