為子女嚴選好學校！ 升小家長講座免費參加

有子女即將於二○二○年九月升讀小一的家長留意！《星島日報》聯同教育局將舉行「因才選校啟潛能」升小家長講座，邀請教育局代表介紹「2020年度小一入學統籌辦法」概要，並有專家分享家校合作健康育才之道及即席解答問題，資訊實用，想為子女選擇合適小學的家長務必參加！



每年由《星島日報》及教育局合辦的升小家長講座，吸引大批家長入場取經，反應踴躍。



今年講座將於九月四日（星期三）舉行，費用全免，家長們把握機會，即日起到網站bit.ly/2JBE0cW，或掃描QR code登記，有機會得到講座入場名額兩名。名額有限，先到先得，立即行動啦！















