﻿運載火箭發射成功﻿ ﻿民企爭入太空市場﻿

據最新一期《東周刊》報道，在政府推動下，近年內地民間興起研製火箭，註冊成立的商業航太公司超過一百家；至上月底，其中一家民營企業在酒泉成功發射火箭，以一箭雙星方式將兩顆衛星送入預定軌道，實現中國民營火箭零的突破。



有航天專家指，目前全球有六千顆衛星需要送上太空，這些衛星都是小型化、軌道化，造價只需幾十萬美元，但大型火箭發射費用卻動輒逾千萬美元，難以負擔，因而對小火箭需求非常大，是一個逾百億美元的龐大市場。



去年二月，美國太空探索技術公司Space X將一輛紅色Tesla跑車送入太空，駕駛座上還有一位人形模型，預計該車在宇宙中飛行超過十億年，運送該輛Tesla上太空的「獵鷹重型」（Falcon Heavy），為現時世界最強大運載火箭。



據《東周刊》報道，美國民間火箭企業向全世界展示強大實力，內地亦不甘示弱，正在奮起直追。北京一家成立不足三年的中國民營火箭企業「星際榮耀」，上月二十五日在酒泉衛星發射中心成功發射「雙曲線一號遙一」（SQX-1Y1）運載火箭，按飛行時序將兩顆衛星及有效載荷，送入預定的三百公里圓軌道。據報道，今次發射的「雙曲線一號遙一」火箭，總長二十點八米、起飛總重量三十一噸、在五百公里太陽同步軌道運載能力為二百六十公斤，以及採用「三固一液」燃料推進器，即前三級採用較為穩定的固體燃料，第四級採用液體燃料，可以在太空重新點火控制火箭姿勢。



「星際榮耀」成功發射衛星



星際榮耀一六年十月成立，一年後正式運作，總部位於北京亦莊的北京經濟技術開發區，該公司主要提供運載火箭研製，以及衛星發射服務解決方案，共有一百二十名員工，投入運營兩年累計融資八億港元，投資者據稱包括小米手機創始人雷軍的旗下機構。



內地民營火箭企業之發展主要由政府帶動。一四年國務院批准民間資本進入太空巿場，同年中國第一家民營航太公司翎客航太在深圳成立，此後陸續出現包括星際榮耀、藍箭航太、零壹空間、深藍航太等大型企業。及後在《2016中國的航天》白皮書中，明確要鼓勵引導民間資本和社會力量有序參與航天活動，大力發展商業航天。目前中國有酒泉、太原、西昌、文昌四大航天發射場，根據規劃，酒泉衛星發射中心今後將繼續執行民營商業火箭發射。



民營火箭公司最近進入頻繁的火箭發動機地面測試及試飛。去年十月，藍箭航太發射運載火箭「朱雀一號」，飛行過程中第三級火箭出現異常，發射失敗，最終未能將衛星送入軌道；今年三月，零壹空間又發射OS-M首型運載火箭，可惜幾十秒後在高空爆炸。接連兩次失敗令中國的民營航太公司遭遇重挫，甚至受到質疑，航天專家指研製火箭出現失敗並不稀奇，Space X的「獵鷹一號」火箭成功發射之前，也經歷三次失敗。



此外，公眾關注民營航太企業進入太空，日後與「國家隊」之稱的中國航天部門如何分工。專家認為，相比「國家隊」，民營公司機制靈活，在商業應用火箭研製更具效率。國家隊將繼續承擔深空探測、載人航太、北斗衛星發射等任務。



