影視﻿動漫讓忍者「重生」﻿ ﻿主題旅遊經濟潛力大﻿

忍者在古代日本，地位雖然不及武士，但由於懂得飛簷走壁及收集情報，在戰爭中不可或缺。隨着西方的槍械、大炮，甚至藥物出現，忍者再無用武之地。不過，忍者神秘莫測的形象，卻成為不少漫畫家筆下及電影人鏡頭的主角。最新一期《東周刊》報道，近年在動畫、影視創作雙軌帶動下，忍術以另一種形式重生，並成為全球熱捧文化，吸引大量旅客到訪各個忍者發源地，帶動日本的旅遊業。



日本三重縣伊賀市為「伊賀流」忍者的發源地，市內因為有着各種忍者的遺跡，成為熱門旅遊城市。當地每年四月下旬至五月都會舉辦忍者節吸引旅客，並有大批「現代忍者」進行表演。



伊賀市市長岡本榮早前被問及在勞工短缺下，對城市發展有何構想？他說：「促進旅遊業是一大趨勢，增建博物館推廣忍者歷史文化，可能是一個不錯選擇，但政府須肯定資源充足，包括忍者表演人手的支出，確保長遠運作。」



現代忍者月入5.5萬



岡本榮續透露，現時忍者的年收入可高達六十七萬元（港元，下同），即月薪逾五萬五千元，隨即引起大眾關注，其後更因有媒體誤報伊賀市政府開出相近的優厚年薪招聘忍者，結果一周內收到全球十四個國家共一百一十五位應徵者查詢，以致當地旅遊部門急急發表聲明，澄清忍術表演者暫不缺人。



最近一期《東周刊》報道，有指忍者是日本自鎌倉時代出現的行業，其工作類似現代的間諜情報人員。「忍者」一詞，是至五十年代後期隨着小說、漫畫和電影的風靡之後，才有這種叫法。忍者的工作相當隱密，有關的史料記載不多，估計最活躍的時期為十五世紀末至十六世紀末，日本的戰國時代。



當時的忍者為了從事間諜等活動，須要學習不少特殊技能（統稱「忍術」）。忍術的內容包羅萬有，包括在逃走時使用的掩眼法、躲避對手攻擊時用的格鬥術、化妝成別人的易容術、蒙騙敵人的心理戰術、潛入敵軍的潛入術、在荒山野嶺生存的野戰本領、收集情報的各種方法，乃至於調製毒藥、療傷藥和火藥的知識等。此外，忍者身上亦會攜帶着各種特殊武器、暗器和工具，例如飛鏢、鐵製雙刃求生刀「苦無」、可以在水上滑行的踏雪鞋托「水蜘蛛」等。然而，後來隨着西方的槍械、大炮、藥品等傳入，傳統的忍術在社會中再沒有用武之地，逐漸式微。



雖然忍者的實際功能消失，但其文化卻沒有被遺忘，至上世紀五十年代開始，更因為一系列以此為主題的小說、電影、動漫等出現，令忍者進入另一種形式的盛世。



靠《占士邦》走向國際



當中，日本作家山田風太郎在一九五九年先以小說《甲賀忍法帖》帶起奇幻忍術風潮，之後一九六七年，在占士邦系列電影——《雷霆谷》（You Only Live Twice）中所出現的忍者形象，更讓忍者登上國際舞台，繼而再有各式各樣的大熱動畫包括美國的《忍者龜》、日本超人氣動漫《忍者亂太郎》、《火影忍者》等推波助瀾，讓忍者文化進一步發揚光大。



