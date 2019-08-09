﻿建築師致力保育 守護城市集體回憶

建築師符展成，一般人未必認識，若再說他有份策劃灣仔「藍屋」及深井「光屋」，你或者會肅然起敬。受家族耳濡目染，他想做影響人的建築師，手上針筆勾畫過一幢幢的牙籤樓，也將內地荒野描繪成現代城市。比起創新，他更渴望建築師能在字裏行間，為保育鋪橋搭路，留住一個家族、一個城市的集體回憶。



符展成是上市公司思城控股行政總裁兼執行董事，既為股東牟利益，亦投入與賺錢沾不上邊的文化保育及創造社會價值工作，灣仔藍屋、深井光屋都是例子。不過，他拒戴「社會良心」的光環，「如果你深究我們公司的項目，就知道有些是很賣錢。」保育不賣錢，卻換到公司上下的成功感，亦令他自覺「很爽」。



他的「爽」有三個層次，有錢爽、有錢又滿足到自己很爽、他爽別人又爽就最爽。



光屋就是「最爽」的例子，社企「要有光」創辦人余偉業當時帶他到深井前紗廠職員宿舍，指着當時樓高五層、破爛不堪的舊樓，問他：「如果改建成社會房屋，有無可能？」他看樓又看則，先不講錢，想到項目涉及多個政府部門，單是文件來回，已夠煩惱，轉念他卻笑住回答：「無問題！」他敢搏，是因為看到對方的理想，「光屋四十五間房可能不算得甚麼，但它給予人希望。」



參與「光房」「藍屋」項目



大學選科時，理科出身的符展成，選上港大建築系。以為一登大學之門，所讀知識必影響社會，殊不知首年大學課堂是畫國畫、學顏料、讀建築史，自覺「無厘啦更」，有意中途退學。滿懷大志的他，詢問在內地大學修讀建築的二伯父符幹朝，讀建築對社會有何影響力？二伯的回答不帶猶豫：「所有人的生活都受環境影響，建築怎會沒影響？」



這句話叫停了符展成退學的決定，並在九一年畢業後投身建築師行，用工作驗證說話真偽。



直至二○○○年，他在內地見證一片荒地經他規劃，兩三年後搖身一變成為現代城市後，他終於體會到建築師一筆一畫背後的威力，「你怎樣設計城市及建築物，對將來住在入面的人影響很大，正如一個人走入哥德式教堂，就自然會莊嚴起來，因教堂的空間好像壓住你一樣。」



建築師是設計者，亦可破壞前人留下的匠心獨運，兩者的中間點就是保育。縱然藍屋項目廣受讚許，但他認為保育不止是保留地標建築，而是背後的記憶。正如他○四年起，籌辦不同建築展覽，目的是要「保育記憶」。



家族同好書畫辦展覽



十多年多，他參與多次深港城市建築雙城雙年展、威尼斯國際建築雙年展策展工作，留住香港建築回憶，但最近一年，他忙於籌備家族藝術節，為家族保育記憶。原來他一家均寫得一手好字，其爺爺昔日在榮華酒樓工作，店內餐牌均出自其手筆。



八十五歲的符幹朝修讀建築後，更鍾情中國畫，他家中掛着題為「山高水長」及「鍾靈毓秀」兩幅畫，出自二伯手筆，後者有山川秀美、人才輩出的意思，畫作背後見證兩代親情，「我當時說最近睡眠不佳，二伯就畫了『鍾靈毓秀』給我，讓我大樹底下好遮蔭。」



符展成想為一家老幼舉辦展覽，去年拍板籌備，並於香港大會堂覓得場地，一連三日進行展覽。符展成的家族保育記憶計劃，已見成果，這個家族記憶，至今推動他的建築師工作。