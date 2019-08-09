﻿AI收風分析工具預警「關公災難」 ﻿

由六月初發生至今的反修例遊行未見平息，社會氣氛繃緊，私人機構在網上一句話、一條片，都足以釀成「關公災難」。為避免災難發生，有公關最近為前線員工惡補時事知識，學習應對遊行技巧。大數據分析亦成為業界寵兒，系統除了可潛伏社交媒體及討論區，探聽輿情，更可找出「敏感字」，避免言論觸發公眾情緒。



反修例遊行發生至今兩個月，大小公司均遇上各式「關公災難」，包括有公司網上專頁「小編」因「抽水」帖文引起網民不滿，亦有商場在應對示威者及警察進入商場範圍的做法，掀起糾紛，並成為最新「公關教材」。有不願透露姓名的現職公關坦言，在互聯網日益普及下，要求公關即時回應事件，挑戰甚大，「以前都趕，但主要是趕在下午六時及九時前回應，確保當晚電視新聞及明日報紙有回應，現在換了網絡環境，需要應付的對象多了很多，反應亦要快。」



追蹤網上言論制訂策略



「關公災難」一旦發生，其他公司自然引以為鑑。資深公關黃先生（化名）分析最近沙田商場事件，認為問題在於前線物管員工因為太緊張而「做錯事」，於是即時為商場前線人員提供訓練，確保他們對近日發生的政治事件有所認識，並學習當示威者或警員走入商場後的理想應對方法。



除了從錯誤中學習，公關業界亦期望通過社交平台、討論區及搜尋引擎，窺探民意，不少IT公司近年應運而生。源大數據項目總監李靄明稱，現時團隊分析平台會利用AI中的社交媒體聆聽，包括統計關鍵字出現的數量、facebook「嬲嬲」突然上升等。洞視科技創辦人陳敬倫表示，其系統具備雲端、大數據及人工智能技術，可處理繁簡體中文、英文等語言，整合網上正反意見、關聯性等結果，準確預判目前形勢。他更形容，企業面對中美貿易戰等不明朗因素，更期望在資訊氾濫的網上，取得有用資料，其公司最近的相關業務查詢亦有增幅。



陳敬倫更表示，新科技可預警問題發生，並以最近示威活動為例，其公司的系統可以追蹤網上的言論，研判即將被堵塞的道路，公共交通公司可以根據即時分析，調配人手及行車路線，避過交通問題。



事實上，公關業界近年已有應用相關科技。奧美集團首席客戶服務經理吳娟娟表示，現有的資料分析工具可通過設定關鍵字，自動追蹤網上新聞、社交平台留言，整合出網上輿論對事件的觀感及印象，從而決定應對策略，但她認為，分析工具主要作用是整合資料，最後決定如何應付事件，是靠公關的經驗。



有機會陷「回音谷效應」



雖然網上言論有助公關「收風」，但亦有機會陷入「回音谷效應」，錯誤評估事件影響。資深公關顧問何安達以一七年發生的民主黨成員林子健疑遭擄走的事件為例，不少人以為事件當日獲全城關注，但他通過搜尋引擎的「搜尋趨勢」功能，發現「美食博覽」才是最多人搜尋的關鍵字。



何安達又以去年轟動全球的「劍橋分析事件」為例，公司取得過千萬人的資料，利用演算法分析每個人的政治喜惡，並制定針對特定用戶宣傳方式。因此，他認為AI技術相比起預測輿情，更大的功用在於有能力度身定造政治宣傳，對政治公關影響甚深，但他坦言，目前未見本港有政團使用類似方式，而劍橋分析使用個人資料的方法，亦引起爭議及訴訟。



